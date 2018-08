Per Los wurde am Freitagvormittag in der Cité judiciaire über die Listennummern für die Wahlen im Oktober entschieden.

Wahlen im Oktober: Listennummern stehen fest

Die Ziehung wurde von Joséane Schroeder, Vorsitzende des Bezirksgerichts Luxemburg, durchgeführt. Neun Nummern wurden vergeben. Hier das Ergebnis: Liste 1: Piraten

Liste 2: Déi Gréng

Liste 3: LSAP

Liste 4: CSV

Liste 5:KPL Liste 6: DP

Liste 7: ADR

Liste 8: Déi Lénk

Die Bürgerinitiative Demokratie präsentiert sich im Süden und im Zentrum, Déi Konservativ stellen nur im Bezirk Süden eine Liste auf. Im Zentrum hat die Bürgerinitiative Demokratie die Listennummer 9.