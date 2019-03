Wahlanalyse: "Unentschlossene" als Zünglein an der Waage

40 Prozent der Wähler haben ihre Wahlentscheidung im Oktober erst in der letzten Woche vor den Wahlen getroffen. Viele der Erstwähler haben DP und Grüne gewählt. Das geht aus einer neuen Studie der Uni Luxemburg hervor.

40 Prozent der Wähler haben ihre Wahlentscheidung im Oktober erst in der letzten Woche vor den Wahlen getroffen. Viele der Erstwähler haben DP und Grüne gewählt. Das geht aus der Studialux-Studie hervor, die das Parlament bei der Uni in Auftrag gegeben hatte.

Die Studialux-Studie, die der Politikwissenschaftler den Mitgliedern des Kammerbüros am Freitagnachmittag präsentierte, weist auch auf einen Wandel bei den Themen hin, die die Wähler für wichtig erachten und von denen sie ihre Wahlentscheidung abhängig machen: „Themen wie etwa Kaufkraft, Arbeitslosigkeit oder die wirtschaftliche Situation bleiben wichtig, doch postmaterialistische Themenfelder wie Umweltschutz, Lebensqualität oder noch die Lebensmittelsicherheit gewinnen an Bedeutung ...