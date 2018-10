Wahlanalyse der ADR: Schuld sind die Anderen

Das Wahlsystem, die Medien, die CSV und die Piraten: Sie alle sollen der ADR beim Urnengang am 14. Oktober geschadet haben.

Die Wahlen sind gelaufen. Nun gilt es, Bilanz zu ziehen. Und in diesem Zusammenhang wiederholte Roby Mehlen sein Versprechen, zur Not auch bis zum Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte zu ziehen, um gegen die ungleiche Stimmenverteilung zu klagen. "Mir tut das Ergebnis weh, denn ich stehe wegen des Systems als Verlierer da." Dadurch verpasste die Reformpartei fünf Sitze und schrammte so um einen Sitz am Fraktionsstatus vorbei.



Die ADR ist mit sich im Reinen

Im Allgemeinen sei die Partei zufrieden, erklärte Präsident Jean Schoos ...