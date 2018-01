Carole Dieschbourg kann mit dem Begriff „qualitatives Wachstum“ wenig anfangen. Zumindest mit der Art, wie der Begriff interpretiert und appliziert wird. „Wachstum wird immer noch monetär, über Kapitalvermehrung definiert und beruht folglich auf einem ungezügelten Ressourcenverbrauch“, so die Umweltministerin, die in diesem Modell eben den Aspekt der Qualität vermisst. „Dieses Wachstumsmodell fährt gegen die Wand.“



Nach ihrem Dafürhalten müsste die Qualität in einem Mehr an Lebensqualität und an Gerechtigkeit zum Ausdruck kommen ...