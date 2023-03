Die Autorin zeichnet auf, weshalb die Assises du logement nach ihrem Dafürhalten tiefliegende Widersprüche zutage förderten.

"Vouloir le beurre et l’argent du beurre"

Von Nathalie Oberweis *

Die Wohnungsbau-Assises letzte Woche wurden mit Spannung erwartet und positiv empfangen. Zum ersten Mal haben sich alle Betroffenen in einem Saal getroffen und gemeinsam debattiert. Diese Debatte sowie Minister Kox (Déi Gréng) haben lange auf sich warten lassen, das haben wir auch im Parlament erlebt. Ende November 2022 hatten wir Kox nämlich in den parlamentarischen Ausschuss gerufen, um ihm dringende Fragen zum Mietgesetz zu stellen. Es ging natürlich um die umstrittenen Regierungsanpassungen, die nachweislich zu Mieterhöhungen führen würden. Henri Kox hat uns drei Monate lang gemieden und ist unserer Anfrage nicht nachgekommen. Irgendwann wussten wir, dass es ihm darum ging, bei den Assises seine Ankündigungen zu machen. Trotzdem spricht dies nicht für großes Demokratieverständnis und Respekt vor dem Parlament.

Minister Kox hatte es sicherlich gut gemeint, indem er alle Interessengruppen zu den Assises eingeladen hat. Doch wenn es nur so einfach wäre, die Wohnungskrise zu lösen, indem man alle Betroffenen zusammenruft? Man fragte sich zu gewissen Momenten, ob man nun bei einer Show sei, an einem Verkaufsstand oder in einer Mediation. Minister Kox versuchte mal, ein schönes Bild zu zeichnen, mal seine Rezepte ans Publikum zu verkaufen, mal versuchte er sich als Vermittler.



Denn die Assises legten tiefliegende Widersprüche an den Tag. Wie könnte es anders sein? Die Interessengruppen, die da in einem Saal versammelt waren, hätten verschiedener nicht sein können. Auch die Ursachenanalyse und Lösungsvorschläge könnten widersprüchlicher nicht sein.



Die einen setzen ganz auf die Privatwirtschaft, so lautet es von Vertretern der Großunternehmerschaft. Man solle „back to the roots“, also zurück zu vergangenen Rezepten. Gemeint sind unter anderem das "amortissement accéléré", das wieder von vier auf sechs Prozent angehoben werden solle. Man brauche wieder mehr Rendite.



Ideologische Verblendung

Dass es gerade diese Rezepte sind, die uns in die aktuelle Krise gesteuert haben, wird einfach ausgeklammert. Zu ideologisch verblendet sind diese Interessengruppen. Nein, sie wollen zurück ins privatwirtschaftliche Paradies, in den freien Markt, denn „der Markt reguliert sich von selbst“, so noch ihr Vertreter.

Wie kann man angesichts der Wohnungskrise heute noch behaupten, der Markt reguliere sich selbst?

Wie kann man angesichts der Wohnungskrise heute noch behaupten, der Markt reguliere sich selbst? So eine Aussage zeigt nur, dass diese Interessengruppen keinen Schimmer haben von der Lebensrealität vieler Menschen, zum Beispiel jener, die bis zu 50 Prozent oder mehr ihres Einkommens für ihre Miete ausgeben, oder jene Alleinerziehende, die zu 40 Prozent vom Armutsrisiko betroffen sind - eben wegen der hohen Wohnpreise, oder jene, die ins nahe Ausland auswandern müssen.



Nein, der Markt hat keine Antworten für diese Menschen. Nicht für junge Menschen, nicht für Alleinstehende und Alleinerziehende, nicht für Menschen, die aus verschiedenen Gründen vom ersten Arbeitsmarkt ausgeschlossen sind.



Meine Wohnungskrise ist nicht gleich deine Wohnungskrise

Es wurde also wunderbar aneinander vorbeigeredet. Denn, und das wird immer klarer: Meine Wohnungskrise ist nicht deine Wohnungskrise. Der Vertreter des Großunternehmertums denkt an seine Klientel: „De beschte Client ass de Staatsbeamten“ hieß es vorige Woche. Aber auch diese sind spätestens jetzt durch die steigenden Zinsen von der Wohnungskrise betroffen.

Auf der anderen Seite sprechen Vertreter des Non-Profit-Sektors, wie zum Beispiel der Vertreter der Agence immobilière sociale (AIS), eine ganz andere Sprache: „Jeder kämpft für sein Stück Kuchen und wir nicht prioritär für unseres.“ Gemeint ist, dass es dieser Bereich ist, der sich relativ selbstlos für andere engagiert. Man suche nicht den eigenen Profit, sondern das Allgemeinwohl. Die Verantwortlichen der AIS und viele andere Non-Profit-Akteure sehen tagtäglich das Versagen des Marktes. Sie haben zu tun mit den vielen Tausenden Menschen, die vom Wohnungsmarkt ausgeschlossen sind.



„Beide haben Recht und beide haben Unrecht.“ Wohnungsbauminister Henri Kox versteht sich als Vermittler. So gut das auch gemeint ist, so muss man sich doch fragen, ob das seine Rolle ist.



Es wird nicht möglich sein, alle Interessen zu befriedigen. Doch genau diesen Spagat versucht der Minister mit seinem Mietgesetz zu machen. Es wird versucht, gleichzeitig Mieter zu schützen und den privaten Investmenthunger zu stillen. Vielleicht ist es sogar Teil des Problems, es allen gerecht machen zu wollen, niemanden vor den Kopf zu stoßen. Vor dem Hintergrund widersprüchlicher Interessen, auf der einen Seite das fundamentale Recht auf eine Wohnung und auf der anderen Seite das Streben nach Rendite, wird man keinen gemeinsamen Nenner finden können. Der Minister muss sich entscheiden. In Krisenzeiten reicht es nicht aus, Föderator spielen zu wollen.

Vereinigung unvereinbarer Ziele

Das Mietgesetz spiegelt diesen Unwillen, klare Prioritäten zugunsten der Schwächsten auf dem Wohnungsmarkt, die Mieter, zu setzen, wider. Das Gesetz liest sich wie ein schlechter Witz. So vereint es unvereinbare Ziele und wird deshalb seinen Zielen nicht gerecht werden: sowohl den Mieter schützen als auch die private Investition hochhalten.



Es wäre eine Art Kompromiss. Konsenslösung wird es auch genannt.

Private Investitionen sollen durch die Aussicht auf hohe Mieten stimuliert werden. Das wird natürlich nicht so gesagt. Aber es muss ja rentabel sein. Das wiederum erklärt den Koeffizienten, der im Herbst in den Gesetzesvorschlag eingeschrieben wurde, um das investierte Kapital älterer Wohnungen auf die heutigen Marktpreise hochzurechnen. Damit wird die verrückte Preisentwicklung der letzten Jahrzehnte in das „capital investi“ und somit in die Mieten mit eingerechnet. Und dann stehen wir wiederum im Widerspruch zum Schutz der Mieter. Aber nein, auf meine Nachfrage hin wird aus dem Ministerium einfach behauptet, „die Mieten werden nicht steigen“. Wenn es denn so einfach wäre.



Angesichts der Wohnungskrise, die sich längst zu einer tiefen sozialen Krise entwickelt hat, die viele Menschen in die Armut treibt, müssen klare Prioritäten gesetzt werden.

Wir müssen lernen, Entscheidungen zu treffen. Man kann nicht jeden zufriedenstellen. Angesichts der Wohnungskrise, die sich längst zu einer tiefen sozialen Krise entwickelt hat, die viele Menschen in die Armut treibt, müssen klare Prioritäten gesetzt werden. Aus Sicht von Déi Lénk sind dies der Schutz der Mieter und Mieterinnen, die sich sehr oft keinen eigenen Immobilienbesitz leisten können, der Alleinerziehenden, die zu 40 Prozent vom Armutsrisiko betroffen sind und der Menschen mit kleinem Einkommen, die in Teilzeit arbeiten oder befristete Arbeitsverträge haben. Für diese Menschen werden private Investitionen keine Antwort bereit haben.



Öffentliche Wohnungsbau-Offensive

Damit Wohnen in Luxemburg nicht noch mehr zum Luxus wird, müssen der Staat und die Gemeinden sich die Mittel geben, um die Wohnungskrise anzugehen. Wenn wir das Recht auf Wohnen umsetzen wollen, dann wird dies nicht mit der Profitgier von Immobilienkonzernen gelingen, sondern nur ,wenn mit öffentlichen Geldern investiert wird.

Es muss eine Wohnungsoffensive von öffentlicher Seite kommen, die nicht nur neue Wohnungen baut, sondern die vor allem Wohnungen aufkauft, für die es derzeit keine privaten Käufer gibt. Angesichts der Ausnahmesituation und der Dringlichkeit sollte die Regierung das Budget des Fonds spécial de soutien au développement du logement noch in diesem Jahr verdoppeln.

Die Wohnungspolitik muss verstärkt am Gemeinwohl orientiert sein, damit für alle vernünftiger und bezahlbarer Wohnraum zur Verfügung gestellt werden kann. Bei weitem nicht alle Luxemburger können sich eine Investition in den Stein leisten und viele wollen das auch nicht unbedingt. Das Märchen, das ein Vertreter des Großunternehmertums auf den Assises erzählte, von wegen „der Luxemburger“ hätte den Stein im Blut, also die Investition in den Stein sei ihm quasi angeboren, ist in Sachen Zynismus nicht zu überbieten.

Immer mehr Menschen ohne Besitz und Ersparnisse sitzen in der Wohnfalle. Deshalb muss sichergestellt werden, dass durch die aktuell kritische Lage auf dem Immobilienmarkt die Mietwohnungen nicht immer teurer werden. Um das zu verhindern, müssen Staat und Gemeinden unverzüglich aktiv werden und Wohnungen aufkaufen, um sie dann zu erschwinglichen Preisen zu vermieten. Privatunternehmen kann diese Aufgabe nicht überlassen werden. Diese investieren nicht aus Altruismus, sondern haben zuallererst ihre eigene Rendite im Blick.



Das Gemeinwohlinteresse muss über Partikularinteressen gestellt werden.

Irgendwann müssen wir verstehen, dass wir Krisen nur gemeinsamen schaffen können. Das Gemeinwohlinteresse muss über Partikularinteressen gestellt werden. Heute schon funktioniert der soziale Fahrstuhl unter anderem wegen der Wohnpreise nicht mehr. Der Gesellschaftsvertrag ist also auch deswegen gescheitert, da so viele Menschen auf der Strecke bleiben. Deshalb brauchen wir ein neues Gesellschaftsprojekt, das das Allgemeinwohl über die wirtschaftlichen Interessen einzelner stellt.



* Die Autorin ist Abgeordnete von Déi Lénk.

