Vorwahlkampf: Tue Gutes und sprich darüber

Der offizielle Wahlkampf und die Medienkampagne beginnen am 10. September. Doch der Vorwahlkampf ist schon lange eröffnet. Einige Regierungsmitglieder sind seit geraumer Zeit recht kreativ unterwegs. Eine Analyse.

Luxemburg hat ein neues Tierschutzgesetz. Das Innovative an dem Text: Tiere gelten nicht länger als Sache sondern als „nicht-menschliche Lebewesen, die Schmerzen empfinden“. Um diese Botschaft unters Volks zu bringen, investierte Landwirtschaftsminister Fernand Etgen (DP) im Juni 97.585,74 Euro in eine Werbekampagne im Radio, in den Kinos und im Internet. Die Kosten laufen über den Haushalt des Ministeriums.



Dies geht aus der Antwort von Premier Xavier Bettel (DP), Finanzminister Pierre Gramegna (DP) und Landwirtschaftsminister Fernand Etgen (DP) auf eine parlamentarische Anfrage von Martine Hansen und Octavie Modert von der CSV hervor ...