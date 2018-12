Die Entscheidung der LSAP Paulette Lenert einen Platz in der Regierung anzubieten, trifft bei den Jungsozialisten im Osten für Unverständnis.

Vorstand der Juso-Sektion Osten tritt aus Protest zurück

Die Entscheidung der LSAP Paulette Lenert einen Platz in der Regierung anzubieten, trifft bei den Jungsozialisten im Osten für Unverständnis.

(m.r.) - Die Jungsozialistensektion Osten ist mit den Entscheidungen ihrer Mutterpartei während der Koalitionsverhandlungen nicht zufrieden. Am Samstag hat der Vorstand der Sektion auf Facebook seinen Rücktritt angekündigt. Grund dafür sei die Ernennung von Paulette Lenert als Ministerin. Dies sei nämlich in "Zeiten der Erneuerung" nicht nachvollziehbar.



Nachdem Nicolas Schmit seinen Wechsel auf die europäische Bühne angekündigt hatte, hätte den Jungsozialisten zufolge Tess Burton einen Platz in der Regierung verdient. Dementsprechend wäre Ben Scheuer in die Chamber nachgerückt. Mit der Entscheidung Paulette Lenert als Ministerin zu ernennen, sei allerdings der Erneuerungsprozess unterbunden worden. Aus "Unverständnis, Solidarität und Zusammenhalt" hat der gesamte Vorstand seinen Rücktritt eingereicht, so das Schreiben.



Paulette Lenert war bei den Wahlen im Oktober nicht als Kandidaten angetreten. Sie soll LW-Informationen als Nichtgewählte die Ressorts Entwicklungszusammenarbeit und Konsumentenschutz übernehmen.