Nicht vollständig umgesetzt

Vorschrift über Feuerwaffen: EU-Kommission verklagt Luxemburg

Die Kommission stellt fest, dass die Umsetzung in nationales Recht nicht vollständig erfolgt sei - und zieht vor den Europäischen Gerichtshof.

(FJ/C.) – Luxemburg hat es bis zum 17. Januar 202o nicht geschafft, die EU-Vorschrift über Feuerwaffen in nationales Recht umzusetzen. Als Folge darauf wird die EU-Kommission das Großherzogtum vor dem Europäischen Gerichtshof verklagen, kündigt die europäische Institution am Mittwoch in einer Pressemitteilung an. Die Vorschrift, um die es dabei geht, legt technische Standards für Schreckschuss- und Signalwaffen fest. Es soll dabei das Risiko minimiert werden, dass Schreck- und Signalwaffen leicht in echte Feuerwaffen umgebaut werden können.

Die mangelnde Umsetzung mehrerer Bestimmungen durch Luxemburg „gefährdet das Ziel der Verbesserung der öffentlichen Sicherheit in der gesamten Union erheblich“, heißt es zudem in dem Presseschreiben.





Bei der Umsetzung bestehen noch Lücken

Im Mai 2020 hatte die Kommission bereits ein Aufforderungsschreiben an Luxemburg übermittelt, gefolgt von einer Stellungnahme im Februar 2022. Einen Monat später teilte Luxemburg der Kommission mit, die Durchführungsrichtlinie umgesetzt zu haben. Nach deren Prüfung sei die Kommission allerdings der Auffassung, dass bei den mitgeteilten Umsetzungsmaßnahmen eine Lücke bestehe – und die Umsetzung somit noch nicht abgeschlossen sei. Weshalb die Kommission nun beschlossen hat, vor den Gerichtshof der Union zu ziehen.

