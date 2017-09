(ps) - Am Donnerstag wird das Freihandelsabkommen CETA zwischen der EU und Kanada in Teilen provisorisch in Kraft treten. Rund 90% des 1500-seitigen Vertrages wird bereits angewandt werden. Damit der Vertrag endgültig gilt, müssen noch die nationalen Parlamente und einige regionale Parlamente der EU-Mitgliedsstaaten zustimmen. Bislang haben erst eine Handvoll Staaten das Abkommen ratifiziert. Fristen oder strikte Vorgaben gibt es dafür nicht.

Während Politiker wie die EU-Handelskommissarin Cecilia Malmström und der kanadischer Handelsminister François-Philippe Champagne das Abkommen medial wirksam begrüßen, halten Kritiker weiterhin dagegen. Das Luxemburger Bündnis "Stop TTIP & CETA", bestehend aus mehreren Organisationen und Verbänden wie Mouvement Ecologique, LCGB, OGBL oder Caritas, positioniert sich weiterhin entschlossen gegen das Abkommen und versucht, ein definitives Inkrafttreten zu verhindern.



Es sei "absolut beschämend", dass CETA "ohne die Zustimmung der gewählten Vertreter der verschiedenen Länder in Kraft treten könne", heißt es in einer Pressemitteilung. "Somit werden de facto die nationalen Parlamente in wichtigen Fragestellungen übergangen." Das Bündnis beanstandet jedoch nicht nur die "undemokratisch Herangehensweise", sondern kritisiert auch die völlige Liberalisierung der Waren- und Dienstleistungsströmen und warnt vor Schiedsgerichten und dem Abbau europäischer Standards.

Auch déi Lénk wiederholten ihre Kritik am Freihandelsabkommen und kündigten in einer Pressmitteilung starken Widerstand gegen die Ratifizierung des Vertrags im luxemburgischen Parlament an.



Folgen Sie uns auf Facebook und Twitter und abonnieren Sie unseren Newsletter.