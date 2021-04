Der Tod des Mannes, der 36 Jahre an der Spitze des Landes stand, versetzte Luxemburg am 23. April 2019 in Trauer.

Vor zwei Jahren starb Grand-Duc Jean

MaH - Am 23. April 2019 versetzte die Nachricht vom Tode Grand-Duc Jeans Luxemburg in Trauer. Von 1964 bis 2000 war der Monarch Staatschef des Großherzogtums, anschließend reichte er das Zepter an seinen Sohn Henri weiter.

Akzeptanz in der Bevölkerung erlangte Jean vor allem durch seine aktive Beteiligung als Soldat bei der Befreiung Europas vom Joch Hitler-Deutschlands. Doch auch seine freundliche und nahbare Art erweckte bei vielen Menschen den Eindruck, dass er einer von ihnen war. Sein Engagement für die Umwelt zeigte, dass sich Grand-Duc Jean der Probleme unserer Zeit bewusst war.

um weitere Bilder zu sehen. Großherzog Jean war als Soldat im Zweiten Weltkrieg aktiv. Foto: LW-Archiv Grand-Duc Jean bei seiner Joyeuse Entrée 1965 in Vianden. Foto: LW-Archiv Grand-duc Jean bei einer Heckenpflanzung zwischen Bech und Herborn. Foto: Marc Wilwert/LW-Archiv Der begeisterte Pfadfinder Grand-Duc Jean bei der Feier zum 100ten Geburtstag der Lëtzebuerger Guiden a Scouten. Foto: Chris Karaba/LW-Archiv Grand-Duc Jean zusammen mit Erbgroßherzogin Stéphanie bei einem Besuch im Kunstmuseum Mudam. Foto: Charles Caratini/Cour Grand-Ducale Grand-Duc Jean am 9. Januar 2016 bei der Feier zu seinem 95. Geburtstag in der Philharmonie mit seinen Urenkeln Gabriel und Noah. Foto: Guy Wolff/Cour Grand-Ducale 2017 hatte die deutsche Kanzlerin Angela Merkel im Rahmen ihres Luxemburg-Besuchs eine Audienz beim großherzoglichen Paar, auch Grand-Duc Jean war bei dem Treffen dabei. Foto: Cour Grand-Ducale Luxemburg verabschiedete Großherzog Jean 2019 mit einem Staatsbegräbnis. Foto: Guy Wolff/LW-Archiv

Darüber, wo ein Denkmal für den langjährigen Staatschef errichtet wird, ist noch keine endgültige Entscheidung gefallen.

