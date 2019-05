Es ist einer der tragischsten Tage in der Geschichte der Chamber: Am 16. Mai 2018 erleidet Camille Gira einen Schwächeanfall am Rednerpult. Wenige Stunden später ist der Staatssekretär tot.

Vor einem Jahr starb Camille Gira

Es ist einer der tragischsten Tage in der Geschichte der Chamber: Am 16. Mai 2018 erleidet Camille Gira einen Schwächeanfall am Rednerpult. Wenige Stunden später ist der Staatssekretär tot.

(mas) - 16. Mai 2018: Die Debatte zum Naturschutzgesetz, bei dessen Neuausrichtung Camille Gira (Déi Gréng) federführend ist, hätte ein großer Tag in seinem politischen Leben werden sollen. Dann schlägt das Schicksal unerbittlich zu und der 59-Jährige wird die Abstimmung nicht mehr miterleben.

Am Rednerpult der Chamber erleidet der Staatssekretär einen Schwächeanfall; am Abend folgt die traurige Nachricht von seinem Ableben.

Camille Gira im Alter von 59 Jahren verstorben Camille Gira ist tot. Der Staatssekretär im Umweltministerium hatte am Mittwoch in der Chamber mitten in seinem Redebeitrag einen Schwächeanfall erlitten und war ins Krankenhaus gebracht worden. Dort starb er an Herzversagen.

„Emgefall wéi eng Eech am Stuerm”, reagiert Grünen-Präsident Christian Kmiotek, wie viele, bestürzt auf den tragischen Tod seines Parteikollegen. Über Parteigrenzen hinaus wird Gira für seine Überzeugungskraft und Gradlinigkeit, besonders in ökologischen Dossiers, gewürdigt.

Im Hof des Staatsministeriums erinnert heute eine Linde mit Gedenkplakette an Camille Gira und sein Wirken im Natur- und Umweltschutz.

8 Camille Gira: Sein Leben im Rückblick

Bildergalerie Bitte scrollen Sie nach unten,

um weitere Bilder zu sehen. 1990: Camille Gira wird als Bürgermeister von Beckerich vereidigt. LW-Archiv Camille Gira bei einem Kongress von "Déi Gréng" im Jahr 2005. LW-Archiv Camille Gira im Jahr 2012 LW-Archiv 1990 wurde Camille Gira Bürgermeister von Beckerich. Er übte dieses Amt bis zu seiner Ernennung als Staatssekretär aus. LW-Archiv Camille Gira war von 2008 bis 2013 Präsident des Luxemburger Handballverbandes. LW-Archiv Bei den Koalitionsverhandlungen im Jahr 2013, zusammen mit François Bausch und Sam Tanson. LW-Archiv Die Grünen mit Camille Gira haben es in die Regierung geschafft. Hier auf dem Parteikongress 2013. LW-Archiv Camille Gira wird als Staatssekretär vereidigt. LW-Archiv