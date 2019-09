Vor 75 Jahren: das Grauen von Hinzert

Großherzog Henri gedenkt am Samstag mit Premier Xavier Bettel und der rheinland-pfälzischen Ministerpräsidentin Malu Dreyer den Opfern des SS-Sonderlagers im Hunsrück, die vor 75 Jahren dort ihr Leben lassen mussten.

(mth) - Großherzog Henri gedenken am Samstag zusammen mit Staatsminister Xavier Bettel und der rheinland-pfälzischen Ministerpräsidentin Malu Dreyer den Opfern des früheren SS-Sonderlagers Hinzert im Hunsrück. Insgesamt überlebten 82 Luxemburger ihre Gefangenschaft in dem Lager nicht - von insgesamt mehr als 13.000 Gefangenen, die zwischen 1939 und 1945 das Konzentrationslager durchliefen.

An der Gedenkfeier werden außerdem Erzbischof Jean-Claude Hollerich, Kammerpräsident Fernand Etgen, hohe Beamten aus Deutschland und Luxemburg sowie Vertreter mehrerer Opferorganisationen teilnehmen.

Die Gedenkfeier beginnt um 14 Uhr mit einem Gottesdienst und schließt nach 16 Uhr mit einer Kranzniederlegung am Lagerdenkmal ab.

Der Dokumentarfilm "Hinzert -Symbol der Erinnerung" über das ehemalige SS-Sonderlager:

Das Konzentrationslager Hinzert

Das KZ Hinzert bestand von 1939 bis 1945. Es wurde ursprünglich als Polizeihaftlager gebaut und diente später als „Arbeitserziehungslager“, um Regimegegner, die als Arbeiter beim Bau des Westwalls eingesetzt waren, gefügig zu machen. Es entwickelte sich während des Zweiten Weltkriegs zu einem Konzentrationslager, in das Menschen aus den von Nazideutschland besetzten Gebieten verschleppt wurden. Unter ihnen waren Belgier, Niederländer, Franzosen und Luxemburger.

1940 wurde das Lager der SS unterstellt. Zeitweilig waren dort bis zu 1.000 Menschen zusammengepfercht, die von bis zu 200 SS-Leuten bewacht, gedemütigt und gequält wurden. Genaue Zahlen gibt es nicht, weil zu Kriegsende zahlreiche Dokumente zerstört wurden. Jüngsten Erkenntnissen zufolge erlebten zwischen 11.500 und 13.500 Menschen die Hölle von Hinzert. 321 namentlich bekannte Männer wurden ermordet oder starben an den Folgen der unmenschlichen Behandlung.

In das SS-Sonderlager wurden verhältnismäßig viele Luxemburger verschleppt. Nachforschungen haben ergeben, dass sich 1.600 Patrioten und Widerstandskämpfer dort wiederfanden. Andere Quellen sprechen von bis zu 1.900 Luxemburgern. Viele von ihnen wurden spätere in andere Konzentrationslager wie Natzweiler-Struthof, Dachau oder Buchenwald überführt.

82 Luxemburger überlebten die Qualen von Hinzert nicht oder wurden ermordet. Nach dem Generalstreik vom 31. August 1942 wurden 25 Widerstandskämpfer aus dem Großherzogtum als abschreckende Maßnahme in der Nähe des Konzentrationslagers hingerichtet. Kurz vor dem Ende des Zweiten Weltkriegs, am 25. Februar 1945, wurden 23 Luxemburger in einem Wald bei Hinzert erschossen. 40 weitere starben an Krankheiten, Unterernährung oder an den Folgen von Misshandlungen. Sofern sie noch identifiziert werden konnten, wurden die sterblichen Überreste nach dem Krieg in die Heimat überführt.



Das Konzentrationslager Hinzert wurde am 3. März 1945 wegen des Vorrückens der amerikanischen Streitkräfte geräumt. Die meisten Häftlinge wurden auf einem Gewaltmarsch in Richtung KZ Buchenwald getrieben und auf dem Weg dorthin in Oberhessen befreit. Mitte März konnten die letzten noch im Lager verbliebenen Häftlinge von US-Soldaten erlöst werden.