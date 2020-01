Der 11. Januar 2005 war für den großherzoglichen Hof und das Land mit einem schmerzlichen Verlust verbunden.

Vor 15 Jahren: Luxemburg betrauert Großherzogin Joséphine-Charlotte

Am 11. Januar 2005 war Luxemburg geschockt und traurig zugleich. Wie ein Lauffeuer machte die traurige Nachricht die Runde: Großherzogin Joséphine-Charlotte war frühmorgens um 5.55 Uhr auf Schloss Fischbach im Alter von 77 Jahren ihrem Krebsleiden erlegen, das sie während mehrerer Jahre tapfer ertragen und bekämpft hatte. Auch wenn ihre Erkrankung seit langem bekannt war, setzte die traurige Nachricht das Land in eine Art Schockstarre.

Der Hof hatte den Tod der Großherzogin unmittelbar nach ihrem Tod mitgeteilt und ließ gleichzeitig wissen, dass man sechs Wochen Trauer tragen werde und die Mitglieder der Familie Festlichkeiten fernbleiben werde.

Die Regierung kam am selben Tag unter dem Vorsitz von Jean-Claude Juncker zusammen und beschloss eine sechstägige Staatstrauer, die ihren Abschluss mit einem Staatsakt und einem Seelenamt in der Kathedrale fand. Während mehrerer Tage konnte die Bevölkerung sich im Palais von ihr verabschieden und in ein aufgelegtes Kondolenzbuch eintragen. Mehr als 4000 Menschen verneigten sich im Palast vor ihren sterblichen Überresten. Großherzogin Joséphine-Charlotte wurde im engen Familienkreis in der Fürtengruft beigesetzt.

11 Mit einem Sonderzug traf die spätere Großherzogin aus Brüssel kommend 1953 in Luxemburg an. Sie wurde am Bahnhof von Prinz Jean empfangen. Foto: Collection Théo Mey / copyright Phototheque de la Ville de Luxembourg

um weitere Bilder zu sehen. Mit einem Sonderzug traf die spätere Großherzogin aus Brüssel kommend 1953 in Luxemburg an. Sie wurde am Bahnhof von Prinz Jean empfangen. Foto: Collection Théo Mey / copyright Phototheque de la Ville de Luxembourg Am 9. April 1953 heiratete die belgische Königstochter Prinz Jean in der Kathedrale von Luxemburg. Foto: Collection Marcel Schroeder / copyright Phototheque de la Ville de Luxembourg Großherzogin Charlotte dankte 1964 ab. Fortan stand Großherzog Jean mit Großherzogin Joséphine-Charlotte an der Spitze des Landes. Foto: Jean Weyrich Die Großherzogin interessierte sich zeitlebens besonders für die Belange der Kinder. Foto: Jean Weyrich Foto: Jean Weyrich 1966 bei der Einweihung des Hochhauses in Kirchberg. Foto: René Weydert Grandes Dames unter sich: Soeur Emmanuelle mit Großherzogin Joséphine-Charlotte 1991 im Cercle municipal. Foto: Jean Weyrich In der Sommerresidenz in Cabasson verbrachte das Großherzogliche Paar jedes Jahr seinen Urlaub. Foto: Jean Weyrich Der Sarg mit der Großherzogin war im Palais aufgebahrt. 4000 Menschen nahmen Abschied von ihr. Foto: AP Erzbischof Fernand Franck rief den Segen Gottes auf die verstorbene Großherzogin herab. Foto: Guy Wolff Großherzog Jean, Großherzog Henri, Großherzogin Maria Teresa und Prinz Guillaume während des Staatsaktes in der Kathedrale. Foto: AP

Mit dieser Mitteilung würdigte die Regierung die verstorbene Großherzogin:

Chères Concitoyennes, Chers Concitoyens,

Son Altesse Royale la Grande-Duchesse Joséphine-Charlotte de Luxembourg s'est éteinte ce matin à 5 heures 55 au Château de Fischbach. Si Son état de santé laissait présager l'issue tragique depuis un certain temps, la nouvelle de Sa disparition provoque en nous une profonde tristesse et nous laisse désemparés.

Nous présentons à son Epoux, Son Altesse Royale le Grand-Duc Jean, et à son Fils, Son Altesse Royale le Grand-Duc, notre Souverain, ainsi qu'à toute la Familie Grand-Ducale, profondément marquée par cette épreuve, nos très sincères et respectueuses condoléances.





Présente dans le coeur de notre peuple à travers l'image qu'Elle reflétait dune familie unie et exemplaire, Son histoire personnelle se confond avec un demi-siècle de l'histoire de notre pays. Pendant cette période Elle assista Son époux dans l‘exercice de Ses fonctions officielles et Ses devoirs de Chef d'Etat avec un dévouement qui n'allait jamais se démentir et avec la retenue naturelle qui La caractérisait.

Sa passion de l'art et Son engagement au service des autres dessinent les contours dune personnalité particulièrement riche et attachante. L'intérêt de Son Altesse Royale pour ceux qui sont parmi les plus fragiles dans notre société a constitué une constante de Son action. Ainsi, tant au niveau de Ses études que dans les fonctions qu'Elle allait assumer plus tard comme présidente de la Croix-Rouge luxembourgeoise et comme Chef-Guide du Mouvement Guide du Grand-Duché, Elle s'est dédiée aux problèmes de l'enfance, de la familie et de la santé.