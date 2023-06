Von einem verantwortungsvollen und sorgfältigen Umgang mit den Steuergeldern könne bei Blau-Rot-Grün keine Rede sein, gibt die Autorin zu bedenken.

Analyse und Meinung

Von wegen Transparenz und Sorgfaltspflicht

Von einem verantwortungsvollen und sorgfältigen Umgang mit den Steuergeldern könne bei Blau-Rot-Grün keine Rede sein, gibt die Autorin zu bedenken.

Von Diane Adehm *

Bei ihrem Amtsantritt im Dezember 2013 versprachen DP, LSAP und Grüne nichts mehr und nichts weniger als einen neuen Politikstil. Transparenz, Modernisierung und Erneuerung waren die Wörter der Stunde. Der Spruch von den weit aufgerissenen Fenstern wurde zum Leitmotiv der Dreierkoalition und zum Sinnbild des von DP, LSAP und Grünen angestrebten demokratischen Renouveau.



Doch das hehre Versprechen wurde nicht eingelöst. Im Gegenteil. Anstatt, wie angekündigt, „auszumisten“, häufen sich die Affären. Vor allem im Umgang mit den Steuergeldern nimmt es die Dreierkoalition nicht sehr genau. Immer wieder sieht sich der Haushaltskontrollausschuss daher mit Dossiers konfrontiert, bei denen Finanzierung und Prozedur zu denken geben. Beispiele gibt es viele!

Von Vetternwirtschaft und hohen Spesenabrechnungen

Zuletzt musste sich die Budgetkontrollkommission mit der Affäre um das „Luxembourg Science Center“ (LSC) auseinandersetzen. Bei dem an und für sich sehr sinnvollen Projekt ist nämlich längst nicht alles so gelaufen, wie es sollte. Dabei hat das Bildungsministerium die gemeinnützige Vereinigung laut den Angaben der Finanzinspektion seit den Anfangstagen mit 21 Millionen Euro unterstützt. Wegen der in vielen Fällen nicht ganz regelkonformen Einhaltung der vorgeschriebenen Prozeduren fiel es allerdings zunächst nicht auf, dass der Direktor des LSC seiner Privatfirma GGM11 Aufträge zugeschustert hat. Erst als ein Mitarbeiter auf die gravierenden Missstände aufmerksam machte, schrillten die Alarmglocken.

Vor allem im Umgang mit den Steuergeldern nimmt es die Dreierkoalition nicht sehr genau.

Ja, Bildungsminister Claude Meisch hat inzwischen reagiert und den Geldhahn zugedreht. Auf Anraten der Finanzinspektion soll die Verbindung zwischen dem LSC und der GGM11 nun gekappt werden. Doch es bleibt die Frage, wieso das fragwürdige Konstrukt so lange Bestand haben konnte, und Meisch erst im Januar dieses Jahres die Notbremse gezogen hat!

Ähnlich problematisch gestaltet sich die Zusammenarbeit von Staat und Privatwirtschaft bei der Aktioun SuperDrecksKëscht. Auch hier stehen der Vorwurf des Interessenskonfliktes und der Verdacht der Vetternwirtschaft im Raum, gelten doch der Betreiber und der ehemals zuständige Beamte im Umweltministerium als gute Freude. Ein Audit offenbarte bei dem undurchsichtigen Firmenkonstrukt eine stümperhafte Buchführung. Seit vergangenem Sommer ermittelt die Staatsanwaltschaft. Transparenz sieht anders aus, dazu kam die Aufarbeitung durch die Regierung nur schleppend voran.

Auch das Finanzgebaren des Film Fund beschäftigte die Budgetkontrollkommission. Gleich zwei Audits bescheinigen den Verantwortlichen des Fonds einen schlampigen Umgang mit öffentlichen Geldern und eine „kreative“ Buchführung. Zum einen geht es um recht großzügig gestaltete Spesenabrechnungen, zum anderen fehlt es bei der Vergabe der Fördermittel an der nötigen Transparenz. Die im Gesetz von 2014 vorgesehenen Kontrollmechanismen sind eher dürftig. Dabei geht es um viel Geld: Mehr als 30 Millionen Euro investiert der Staat jährlich in die Filmbranche.

Auch beim Film Fund hat sich die Regierung reichlich Zeit gelassen, bis sie endlich durchgegriffen hat. Zur Erinnerung: Bereits 2018 hatte Premier- und Medienminister Xavier Bettel (DP) nach ersten Verdachtsmomenten ein Audit in Auftrag gegeben, um die finanzielle Situation des Fonds zu durchleuchten. Die dort erhobenen Vorwürfe wurden schließlich vom Rechnungshof bestätigt. Nun drängt sich eine neuerliche Reform des Fonds-Gesetzes auf. Doch der versprochene Text liegt immer noch nicht vor.

Hochfliegende Träume und falsche Zahlen

Um sehr viel mehr Geld geht es beim Militärsatellit LUXEOSys. Die spektakuläre Kostenexplosion rief den Haushaltskontrollausschuss auf den Plan. Denn nachdem zunächst 170 Millionen Euro bewilligt worden waren, sah sich das Parlament gezwungen, ein zweites Finanzierungsgesetz in Höhe von 139 Millionen Euro zu verabschieden!

Der Grund: Das Projekt war von Anfang an schlampig vorangetrieben worden, so der Rechnungshof in seinem Bericht, den das Parlament in Auftrag gegeben hatte. Statt eine minutiöse und korrekte Berechnung der Kosten vorzulegen, hatte der damalige Verteidigungsminister Etienne Schneider (LSAP) sein „Prestigeprojekt“ mit einer kommerziellen Nutzung von Satellitenaufnahmen schön gerechnet! Und anstatt dem Parlament reinen Wein einzuschenken, versteckte er sich hinter der erforderlichen Geheimhaltung des Militärprojekts. Dabei war es gerade Schneider, der 2013 das Bonmot vom Durchlüften in die Welt gesetzt hatte.

Und auch sein Amtsnachfolger François Bausch (Déi Gréng) nahm es, zumindest am Anfang, nicht ganz so genau mit der Transparenz. So dauerte es ein Jahr, bis er im März 2020 das Parlament - freiwillig - über die Kostenexplosion informierte. Er musste zugeben, dass das Vorhaben schluderig geplant und finanziell von Anfang an auf Sand gebaut war. Trotzdem agierten die Fraktionen von DP, LSAP und Grünen als verlängerter Arm der Regierung und schmetterten den Vorschlag der Opposition, eine Untersuchungskommission einzusetzen, ab.

Recht undurchsichtig ging es auch beim Large Scale Testing (LST) zu. Dass in einer ersten Phase ein einzelner Anbieter von der Regierung mit der Durchführung betraut wurde, kann man noch mit den chaotischen Verhältnissen zu Beginn der Pandemie rechtfertigen. Danach hätte es transparenter und fairer zugehen müssen. Doch das Ausschreibungsverfahren blieb auch in den zwei folgenden Phasen nebulös. Dabei schlug die Test-Strategie mit etwa 150 Millionen Euro zu Buche.

Im Juni 2021 beschloss der Haushaltskontrollausschuss daher einstimmig, den Rechnungshof mit der Angelegenheit zu befassen. Er soll prüfen, ob die gesetzliche Basis eingehalten wurde, ob die Ausschreibungen korrekt waren, ob das Lastenheft, wie die Dienstleister herausgesucht wurden, konform war, und ob das Geld entsprechend der Zielsetzung des Gesetzes verwendet wurde. Das Gutachten steht noch aus.

Bauland für Google und Fage

Ähnlich chaotisch und undurchsichtig ging es in den Dossiers Google und Fage zu, die einst mit viel Tamtam vom damaligen Wirtschaftsminister Etienne Schneider (LSAP) angekündigt worden waren. Beide Projekte waren von Anfang an umstritten, vor allem wegen der negativen Auswirkungen auf die Umwelt. Informationen gab es immer nur scheibchenweise.

Pikant ist, dass die Regierung in beiden Fällen alles daransetzte, um den Unternehmen das erforderliche Bauland zur Verfügung zu stellen. Um die Großmolkerei anzulocken, verkaufte die Regierung dem Unternehmen sogar ein staatliches Grundstück in der Industriezone Wolser in Bettemburg.

Die Budgetkontrollkommission hinterfragte die merkwürdige Prozedur und beauftragte den Rechnungshof einmal mehr mit einem Bericht. Dieser kam zum Schluss, dass die Vorgehensweise der Regierung nicht den gängigen Regeln entsprach und dass sie es mit der Informationspflicht nicht ganz so genau genommen hat. Zum Glück gab Fage nach dem Aus für die Molkerei das Grundstück zum Einkaufspreis zurück an den Staat.

Um sein zweites Prestigeprojekt voranzutreiben, hatte Minister Schneider dafür gesorgt, dass Google ein zusammenhängendes 30 Hektar großes Grundstück in der Gemeinde Bissen kaufen konnte. Nachdem das Projekt für den Internetgiganten eigenen Angaben zufolge keine Priorität mehr genießt, steht nun in den Sternen, wie es weitergehen soll. Zum Glück verfügt der Staat über ein Vorkaufsrecht für das Grundstück.

Vom Science Center über den Militärsatellit bis hin zu Google und Fage: All diese Beispiele zeigen, dass von einem verantwortungsvollen und sorgfältigen Umgang mit den Steuergeldern keine Rede sein kann und dass die Dossiers alles andere als transparent gehandhabt wurden. Der sorglose Umgang mit öffentlichen Geldern, der Vorwurf der Vetternwirtschaft und der Verdacht des Gemauschels, all das führt dazu, dass sich immer mehr Menschen von der Politik abwenden, Stichwort Politikverdrossenheit.

*Diane Adehm ist CSV-Abgeordnete und Vorsitzende der Budgetkontrollkommission

