Von wegen demokratisch

Am Sonntag gibt die SPD das Resultat ihrer Mitgliederbefragung zur großen Koalition bekannt. Das Verfahren, das die Partei als urdemokratisches Prinzip feiert, höhlt das parlamentarische System aus.

"Die Abgeordneten des Deutschen Bundestages werden in allgemeiner, unmittelbarer, freier, gleicher und geheimer Wahl gewählt. Sie sind Vertreter des ganzen Volkes, an Aufträge und Weisungen nicht gebunden und nur ihrem Gewissen unterworfen.“ So steht es in Artikel 38 des Grundgesetzes der Bundesrepublik Deutschland.



Dort ist auch festgehalten, dass der Bundeskanzler, oder in diesem Fall die Bundeskanzlerin, vom Bundestag gewählt wird, auf Vorschlag des Bundespräsidenten ...