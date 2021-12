Die Mehrheitsparteien sprechen von einem zukunftsweisenden Staatshaushalt, die Opposition von politischem Stillstand und blau-rot-grünem Marketing.

Debatte über Staatshaushalt

Von politischem Stillstand bis "e gudde Cru"

Nach der Rede von Finanzminister Pierre Gramegna (DP) am Mittwochmorgen im Parlament, startete die inhaltliche Auseinandersetzung über den am Dienstag vorgestellten Staatshaushalt 2022.

Den Auftakt machte der finanzpolitische Sprecher der CSV, Gilles Roth. Er bezeichnete den Austausch mit dem scheidenden Finanzminister in den vergangenen acht Jahren als „hart in der Sache“, aber stets fair und respektvoll. Hart in der Sache war dann auch die Haushaltsdebatte, denn die CSV zog eine völlig andere Bilanz der Finanz- und Budgetpolitik als der DP-Finanzminister.

Der Staatshaushalt lässt keinen pragmatischen Weg für mehr Klimaschutz oder mehr soziale Gerechtigkeit erkennen. Gilles Roth, CSV

Gilles Roth stellte hinter den „schön geredeten Zahlen“ mehr Schein als Substanz fest und sprach von blau-rot-grünem Marketing. In Wahrheit habe man es mit einem Budget des politischen Stillstands zu tun, mit nicht eingelösten Versprechen aus dem Koalitionsabkommen. Der Haushalt lässt Roth zufolge „keinen pragmatischen Weg für mehr Klimaschutz oder mehr soziale Gerechtigkeit“ erkennen.



Roth sorgte sich um die Stabilität der Staatsfinanzen, weil der Überschuss der Sozialversicherung seit 20 Jahren kontinuierlich zurückgehe. Das Defizit in der Staatskasse werde nicht mit dem Überschuss ausgeglichen, sondern durch neue Schulden. „Auf Dauer kann das nicht gut gehen, so Roth, der Gramegna vorwarf, dass sich die Staatsschuld unter seiner Regie in absoluten Zahlen verdoppelt habe.

Eine weitere Kritik: Die arbeitenden Menschen zahlten immer mehr Steuern, hätten de facto weniger Geld, um ihren Lebensunterhalt zu bestreiten, „und dennoch decken Sie mit den Einnahmen nicht das Defizit der Staatsfinanzen“.

Es ist doch nicht normal, zu sagen, wie gut die Finanzpolitik ist, wenn ein großer Teil der Alleinerzieher nicht über die Runden kommt. Gilles Roth

Immer mehr Menschen seien nicht in der Lage, mit ihrem Einkommen über die Runden zu kommen - laut einer Publikation der Stiftung IDEA, die Roth zitierte, ein Drittel aller Alleinerzieher mit einem Kind, und sogar fast jeder zweite Alleinerzieher (58,7 Prozent) mit mehreren Kindern. „Es ist doch nicht normal, zu sagen, wie gut die Finanzpolitik ist, wenn ein großer Teil der Alleinerzieher nicht über die Runden kommt.“

An der Wohnungsbaupolitik kritisierte Roth, dass die Regierung den Bau von Wohnungen ankündige, die dann aber nicht gebaut werden, „weil der Bagger nicht rollt“. Zwischen 2013 und 2020 hätten die SNHBM und der Fonds du logement insgesamt 1.781 Wohnungen fertiggestellt. „Wie sollen sie da auf einmal 2.000 Wohnungen pro Jahr bauen?“, fragte Roth mit Blick auf die von Premier Xavier Bettel (DP) im jüngsten Etat de la nation angekündigten 8.200 Wohnungen bis 2025.

Die CSV unterstützt die ehrgeizigen Klimaziele der Regierung, fordert aber, dass die budgetären Mittel für Investitionen in voller Transparenz aufgelistet werden, damit für jedermann ersichtlich ist, welche Projekte finanziert werden und was die Energiebilanz der einzelnen Projekte ist, um dem Risiko von Greenwashing vorzubeugen.

Die geplante kostenlose Kinderbetreuung während den Schulwochen stößt bei der CSV auf Zustimmung. Sie möchte aber, dass Haushalte, in denen die Eltern sich selbst um die Betreuung kümmern, ebenfalls finanziell unterstützt werden.

DP: „Haushalt, der Chancen erkennt“

DP-Fraktionschef Gilles Baum hingegen sprach von einem vorsichtigen und verantwortungsvollen Staatshaushalt, „der Risiken im Blick hat und Chancen erkennt und die Weichen für die Zukunft des Landes stellt“ - beziehungsweise, um in Gramegnas Weinsprache zu bleiben, von einem „gudde Cru“.

Er hob besonders die Bemühungen der Regierung zur Bekämpfung der Pandemie hervor. Die Ziele (Schutz der Gesundheit, Stabilisierung der Wirtschaft, Rettung der Arbeitsplätze) seien erreicht worden. „Das ist gelungen, weil wir mit gesunden Staatsfinanzen in die Krise hineingegangen sind.“ Budgetäre Schrammen seien angesichts der ehrgeizigen Strategie unvermeidbar gewesen. Doch in den kommenden Jahren werde die Schuldenlast kontinuierlich sinken „und 2024 haben wir wieder ein Gleichgewicht beim Gesamtstaat“.

Trotz eines bleibenden Defizits im Zentralstaat sei es richtig, ein hohes Investitionsniveau zu behalten. Der einst von Arbeitsminister und Vizepremier Dan Kersch (LSAP) ins Gespräch gebrachten Corona-Steuer erteilte Baum eine klare Absage. Eine solche Steuer bremse die Wirtschaft und bestrafe die Unternehmen, „die in der Krise besonders innovativ waren“.

Das sind die 1,5 Milliarden Euro, die für die Steuerreform fehlen. Gilles Baum, DP

Den Vorwurf von Gilles Roth, die Regierung habe in guten Zeiten „keen Apel fir den Duuscht“ zurückgelegt, ließ Gilles Baum nicht gelten. Die Regierung habe seit 2013 massiv in das Land investiert, ähnlich wie die CSV-LSAP-Regierung 2008/2009 während der Finanzkrise, „mit dem Unterschied, dass wir die Menschen nicht mit einer neuen Steuer belastet haben“.

Die vielen Forderungen der CSV seien aus Oppositionssicht sicherlich berechtigt, „aber was kostet das? Und wo würde die CSV sparen?“, fragte Baum.

Anders als die größte Oppositionspartei sei die DP der Ansicht, dass die Regierung sehr viel in die soziale Gerechtigkeit investiert habe. Allein das Kurzarbeitergeld, der erweiterte Urlaub aus familiären Gründen und die Anhebung der Teuerungszulage machten zusammen 1,5 Milliarden Euro aus, rechnete der liberale Fraktionschef vor. „Das sind die 1,5 Milliarden Euro, die für die Steuerreform fehlen“, sagte Baum als Antwort auf den Vorwurf der CSV, die Regierung habe ihr Wahlversprechen nicht eingelöst.

Die soziale Gerechtigkeit stand auch vor der Pandemie immer im Mittelpunkt und die Kaufkraft wurde gestärkt. Gilles Baum

Baum zitierte des Weiteren aus einer Publikation des Statec vom Oktober 2021, wonach die Pandemie keinen größeren Impakt auf das Einkommen der Haushalte gehabt habe. Die Regierung habe Wort gehalten und die Schwächsten der Gesellschaft unterstützt. „Die soziale Gerechtigkeit stand auch vor der Pandemie immer im Mittelpunkt und die Kaufkraft wurde gestärkt“, so Baums Fazit. 2022 folgten weitere Maßnahmen wie die Re-Indexierung des Kindergelds, einer weitere Erhöhung der Teuerungszulage sowie die Einführung von kostenlosen Mahlzeiten in den Schulkantinen für einen Großteil der Schüler.

