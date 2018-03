Nach einem von Abkommen und Unterredungen geprägten zweiten Staatsbesuch-Tag in Frankreich, flog ein Großteil der Delegation um das Großherzogliche Paar am Mittwoch nach Toulouse zu den Airbus-Werken.

Politik 37 2

Von Paris nach Toulouse

Teddy Jaans Nach einem von Abkommen und Unterredungen geprägten zweiten Staatsbesuch-Tag in Frankreich, flog ein Großteil der Delegation um das Großherzogliche Paar am Mittwoch nach Toulouse zu den Airbus-Werken.

Ein Treffen der beiden Regierungen mit Unterzeichnung wichtiger Abkommen und ein anschließender Besuch eines Incubateur d'Entreprises waren wohl die wichtigsten Programmpunkte der dreitägigen Staatsvisite in Frankreich.



Klicken Sie sich durch die Fotos und ein Video aus dem Incubateur d'Entreprise:

13 Foto: SIP/Jean-Christophe Verhaegen

Bildergalerie Bitte scrollen Sie nach unten,

um weitere Bilder zu sehen. Foto: SIP/Jean-Christophe Verhaegen Foto: SIP/Jean-Christophe Verhaegen Foto: SIP/Jean-Christophe Verhaegen Foto: SIP/Jean-Christophe Verhaegen Foto: SIP/Jean-Christophe Verhaegen Foto: SIP/Jean-Christophe Verhaegen Foto: SIP/Jean-Christophe Verhaegen Foto: SIP/Jean-Christophe Verhaegen Foto: SIP/Jean-Christophe Verhaegen Foto: SIP/Jean-Christophe Verhaegen Foto: SIP/Jean-Christophe Verhaegen Foto: SIP/Jean-Christophe Verhaegen Foto: SIP/Jean-Christophe Verhaegen





Sehen Sie hier einen Zusammenschnitt mit Eindrücken vom Empfang im Stadthaus von Paris:

Am Abend luden Großherzog Henri und Großherzogin Maria Teresa zu einem Empfang im Musée Rodin ein. Kurz zuvor hatte das Paar gemeinsam mit der Gattin des französischen Präsidenten die Ausstellung "Steichen/Rodin: Un Dialogue" besichtigt. Der aus Luxemburg stammende Fotograf Edward Steichen und der berühmte Bildhauer pflegten zu Beginn des 20. Jahrhunderts in Paris Kontakte.



Sehen Sie hier die Bilder vom Rundgang:

3 © Cour grand-ducale / Bertrand Rindoff / Getty Images

Bildergalerie Bitte scrollen Sie nach unten,

um weitere Bilder zu sehen. © Cour grand-ducale / Bertrand Rindoff / Getty Images © Cour grand-ducale / Bertrand Rindoff / Getty Images © Cour grand-ducale / Bertrand Rindoff / Getty Images

In dieser Galerie finden Sie die Fotos vom Empfang im Musée Rodin, zu dem auch Erbgroßherzog Guillaume, Erbgroßherzogin Stéphanie , die Prinzen Louis und Félix, Prinzessin Claire und Prinzessin Alexandra angereist waren:

13 Foto: Chris Karaba

Bildergalerie Bitte scrollen Sie nach unten,

um weitere Bilder zu sehen. Foto: Chris Karaba Foto: Chris Karaba Foto: Chris Karaba Foto: Chris Karaba Foto: Chris Karaba Foto: Chris Karaba Foto: Chris Karaba Foto: Chris Karaba Foto: Chris Karaba Foto: Chris Karaba Foto: Chris Karaba Foto: Chris Karaba Foto: Chris Karaba

Morgendlicher Aufbruch nach Toulouse

Lange ausruhen durften die Teilnehmer an der Visite sich am Mittwoch wahrlich nicht: Bereits um neun Uhr startete die Spezialmaschine vom Flughafen Bourget aus in Richtung Toulouse, wo als Höhepunkt ein Besuch bei den Airbus-Werken auf dem Plan steht. Das großherzogliche Paar flog in Begleitung von Wirtschaftsminister Etienne Schneider und dem französischen Staatssekretär Jean-Baptiste Lemoyne.



8 Foto: Chris Karaba

Bildergalerie Bitte scrollen Sie nach unten,

um weitere Bilder zu sehen. Foto: Chris Karaba Foto: Chris Karaba Foto: Chris Karaba Foto: Chris Karaba Foto: Chris Karaba Foto: Chris Karaba Foto: Chris Karaba Foto: Chris Karaba





Zwischen Kunst und Start-ups

In Toulouse haben die Gäste zuerst dem Centre National des études spatiales (CNES) einen Besuch abgestattet. Dabei handelt es sich um die französische Weltraumagentur. Sie wurde im Jahr 1961 gegründet und betreibt den Weltraumbahnhof in Kourou, von wo aus die Ariane-Flüge starten.

Zur Mittagsstunde steht ein Empfang im Stadthaus von Toulouse auf dem Programm, wo Bürgermeister Jean-Luc Moudenc die Gäste empfängt. Nach den obligaten Ansprachen und der Überreichung von Geschenken, steht ein Austausch mit der luxemburgischen Gemeinschaft in Toulouse sowie mit Studenten aus dem Großherzogtum auf dem Programm, ehe der Präfekt der Haute-Garonne, Pascal Mailhos, zu einem Mittagessen in der Präfektur einlädt.









Empfang, Eskorte und Wirtschaftstreffen

Höhepunkt zum Schluss

Abschließender Höhepunkt des Tages ist die Besichtigung der Airbus-Werke. Die Teilnehmer werden von CEO Thomas Enders höchstpersönlich durch die Fabrikationshallen des A380 geleitet. Gegen 17.30 Uhr startet die Luxemburger Delegation mit einem Spezialflugzeug in Richtung Findel.