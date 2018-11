"Die EU gleicht einer Ehe, die nach außen die Fassade wahrt, aber innerlich schon lange zerrüttet ist".

Leitartikel Politik 2 Min.

Von Maastricht nach Rom

Pierre LEYERS "Die EU gleicht einer Ehe, die nach außen die Fassade wahrt, aber innerlich schon lange zerrüttet ist".

Vor 25 Jahren, an Allerheiligen 1993, trat der Vertrag von Maastricht nach jahrelangen Verhandlungen in Kraft. Mit dem Abkommen, dem die niederländische Provinzhauptstadt ihren Namen gab, wurde aus der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft die Europäische Gemeinschaft.



Es war der Schritt von einer rein wirtschaftlichen zur politischen Union. Neue Politikfelder wie die Außen- und Sicherheitspolitik kamen hinzu, die europäische Wirtschafts- und Währungsunion wurde schrittweise eingefügt.



Der Stabilitäts- und Wachstumspakt wurde vier Jahre später geschaffen, als eine Art praktischer Ergänzung, um solide öffentliche Finanzen zu garantieren. Er sollte die in Maastricht vereinbarten Obergrenzen für das Haushaltsdefizit (3 Prozent des BIP) und die Staatsverschuldung (60 Prozent des BIP) mithilfe einer verstärkten Überwachung und Koordinierung der Haushaltspolitiken in den Mitgliedstaaten durchsetzen.



Soviel zur Theorie.



25 Jahre nach dem Maastrichtvertrag steckt die EU an einem Tiefpunkt. Weltfinanzkrise und anschließende Eurokrise sind ausgestanden, die Flüchtlingswelle ist deutlich abgeebbt, doch nun droht neben Sorgen um die Rechtsstaatlichkeit in Polen und Ungarn und einem ungeordneten Ausscheiden der Briten aus der EU auch die finanzielle Schieflage Italiens die Union in den Abgrund zu stoßen.



Die EU gleicht einer Ehe, die zwar nach außen die Fassade wahrt, aber innerlich schon lange zerrüttet ist.



Der eskalierende Streit zwischen der EU-Kommission und der populistischen Regierung in Rom lässt jetzt die Krise offen zutage treten, schlimmer noch: Die Existenz des Euro steht auf dem Spiel.



Es ist wieder das ewige Problem: Italien schert sich nicht um seine Schulden. Die Angst geht um, dass das hoch verschuldete Stiefelland sich selbst und andere wirtschaftlich schwache Euro-Staaten mit in die Tiefe reißen und so eine neue schwere Krise auslösen könnte.



Würde sich die achtgrößte Volkswirtschaft der Welt finanziell überheben, dürfte es – anders als im Fall von Zwergen wie Griechenland, Zypern oder Irland – unmöglich sein, das Land mit einer internationalen Rettungsaktion aufzufangen. Der Euro, dieses Schlüsselprojekt für die europäische Vereinigung, wäre am Ende. Maastricht wäre Geschichte.



„Dieses Europa ist in sechs Monaten sowieso am Ende,“ prophezeit Luigi Di Maio, Italiens Vize-Premier und Chef der populistischen Fünf-Sterne-Bewegung.



Es ist nicht nur der aufgeblähte Haushaltsentwurf, der für Irritationen sorgt, sondern vor allem die klare Absicht der populistischen Koalition in Rom, es auf den Showdown mit Brüssel ankommen zu lassen. Di Maio und der rechte Scharfmacher Salvini wollen den Konflikt, denn er liefert ihnen den Zündstoff für ihre Propagandaschlacht vor den Europawahlen im Mai nächsten Jahres.



7. Februar 1992: Aussenminster Jacques Poos und Finanzminister Jean-Claude Juncker (v.l.) unterschreiben den Vertrag von Maastricht im Namen Luxemburgs. Am 1. November 1993 tritt der Vertrag in Kraft. Foto: EC - Audiovisual Service

Es gibt nur einen noch aktiven Politiker, der in Maastricht bereits dabei war und immer noch auf dem europäischen Parkett zu Hause ist: Jean-Claude Juncker. Damals war er Finanzminister Luxemburgs, heute ist er Präsident der Europäischen Kommission.



Vor 25 Jahren herrschte die Aufbruchstimmung der deutschen Wiedervereinigung, die Schaffung einer gemeinsamen Währung war ein historischer Meilenstein. Damals hätte sich der Visionär Juncker wohl schwer die wachsende Euroskepsis vorstellen können. „Der Euro und ich, wir sind die einzigen Überlebenden des Maastrichter Vertrages“, sagt er heute.



2019 endet seine Amtszeit als Kommissionspräsident. Im gleichen Jahr wird sich in London, in Brüssel und in Rom das Schicksal der EU entscheiden.