Von heute auf morgen

Zum Krisen-Repertoire von Blau-Rot-Grün gehört das kurzfristige Kommunizieren. Das ist realitätsfremd und fordert maximale Flexibilität.

Ein Jahr ist es her, als die Schulen in Luxemburg geschlossen bleiben, am 10. Februar 2020. Sturmtief „Sabine“ ist schuld und fordert die Widerstandsfähigkeit heraus – kurzzeitig. Damals ahnt niemand, was für ein Orkan sich am Horizont zusammenbraut, der ein paar Wochen später ausbricht – unter anderem befeuert durch das Reisefieber während der Karnevalsferien – und bis heute die Widerstandsfähigkeit der Menschen auf eine harte Probe stellt.

Seit heute haben Eltern, Lehrer und Kinder die nächste Prüfung zu bestehen: Die Schulen sind geschlossen, es ist wieder Homeschooling angesagt ...