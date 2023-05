Sicherheit, Integration und die Luxemburger Sprache - die Steckenpferde der Partei finden sich im Programm für die Gemeindewahlen wieder.

Das Programm für die Gemeindewahlen steht

Von diesen 100 Punkten erwartet sich die ADR einen Wahlerfolg

100 thematische Punkte gibt sich die ADR, um hinsichtlich der Gemeindewahlen für sich zu werben. Die thematischen Schwerpunkte des Wahlprogramms: Sicherheit, Integration und der Stellenwert der Luxemburger Sprache. Themen, die von der ADR auch auf nationaler Ebene immer wieder ins Visier genommen werden.

Vor allem, wenn es um Sicherheitspolitik geht, mit der die ADR noch rezent mit einer Interpellation in der Chamber auf steigende Kriminalitätsstatistiken verwies. Auf Gemeindeebene soll das Thema Kriminalität „offen behandelt, statt geheim gehalten werden“, heißt es im Wahlprogramm für die Gemeindewahlen. Bedeutet für die ADR: einen Sicherheitsplan mit der Polizei ausarbeiten, eine Null-Toleranz-Politik, private Sicherheitsfirmen in den Gemeinden einstellen, Sicherheitskameras und einen „effektiven Platzverweis“.

Präventivarbeit solle ebenso geleistet werden. Jedoch auffällig im Wahlprogramm der ADR: Repressive Maßnahmen werden ausgeführt und aufgezählt. Prävention kommt nur in einem Punkt vor. Ohne Ausführung.

Mit ihrem sicherheitspolitischen Bestreben sagt die ADR in ihrem 100-Punkte-Programm wie DP und CSV in Luxemburg Stadt zudem einer Gruppe den Kampf an: den Heescherten.

Mehr Parkplätze, mehr Luxemburgisch

In puncto Integration setzt die ADR auf eine „aktive Integrationspolitik“, bei der Integration „energischer“ und „gezielter“ betrieben wird. Gemeinden sollen unter anderem selbst entscheiden dürfen, ob sie Flüchtlinge bei sich in Aufnahmestrukturen beherbergen wollen. Als wichtigstes Integrationsmittel soll zudem die Luxemburger Sprache dienen, so die ADR. Was im Umkehrschluss bedeutet: Luxemburgisch mehr Sichtbarkeit zu bieten. So soll im öffentlichen Raum „konsequent auf Luxemburgisch geschrieben werden“: Straßennamen, Gemeindepublikationen - selbst Gemeindeangestellte „müssen“ Luxemburgisch sprechen.

Etwas, das die ADR mitunter durch kulturelle Angebote durchsetzen möchte: Gratis-Luxemburgisch-Kurse, kulturelle Events mit Luxemburg-Bezug, aber auch dadurch, dass lokale und regionale Museen stärker gefördert werden.

Inhalte statt Persönlichkeiten - beim Parteikongress der ADR im März hatte der nationale Spitzenkandidat Fred Keup angekündigt, dass sich die Partei vorerst darauf konzentrieren würde, Inhalte vor den Kandidaten zu präsentieren. Erst vorige Woche präsentierte die Partei allerdings ihr 100-Punkte-Programm für die Gemeindewahlen. Foto: Alain Piron

Auch beim Thema Mobilität gibt es bei der ADR keine Überraschungen: Das Auto bleibt das Fortbewegungsmittel Nummer eins. So verlangt die ADR „genug Parkplätze zu vernünftigen Preisen oder gratis“ und den Bau von weiteren Umgehungsstraßen, „wo es möglich und sinnvoll ist“. Die „Diversität der Mobilität“ will die Partei über den Weg „der freien Wahl“ fördern. Wo Buslinien gebraucht werden, sollen die Bürger entscheiden.

Bürgerbeteiligung als roter Faden

Das Versprechen, den Willen der Bürgerinnen und Bürger berücksichtigen zu wollen, zieht sich wie ein roter Faden durch das 100-Punkte-Programm. Eines der Punkte lautet: „Ältere Mitbürger ernst nehmen und bei Entscheidungen einbinden.“ Ein anderer: „Junge ernst nehmen und in kommunale Projekte einbinden.“ Dadurch soll die politische Beteiligung stärker gefördert werden. Ebenso mit Referenden, durch die sich Bürger direkt an kommunalen Entscheidungen beteiligen können. Wie oft die ADR vorhat, die Bürger zu befragen, kommt aus dem Wahlprogramm nicht hervor.

Ebenso wenig, wie „moderat“ der von der ADR des Öfteren verpönte Bevölkerungswachstum in den Gemeinden gehalten oder wie der „Charakter von unseren Städten, Dörfern und Gemeinden“ erhalten werden soll.

