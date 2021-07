Mit Jean-Lou Siweck tritt ein bekanntes Gesicht an die Spitze des öffentlich-rechtlichen Radios.

Jean-Lou Siweck wird neuer Direktor des Radio 100,7

(SC) - Der Verwaltungsrat des öffentlich-rechtlichen Radios 100,7 hat Jean-Lou Siweck als neuen Direktor nominiert. Der 50-Jährige ist eine bekannte Persönlichkeit in der Medienwelt. Bevor er seinen Posten beim 100,7 antritt, war er seit 2018 als Generaldirektor der Gruppe Editpress tätig und war gleichzeitig auch Chefredakteur der Tageszeitung „Tageblatt“. Zuvor war er auch vier Jahre als Chefredakteur des „Luxemburger Wort“ tätig.

Siweck hat vor seiner journalistischen Berufslaufbahn Journalismus und Kommunikation an der Université libre de Bruxelles und am Collège d'Europe in Bruges studiert.

Interne Spannungen beim Radio 100,7 Redaktion und Direktion des Radiosenders 100,7 liegen seit geraumer Zeit im Clinch. Die Journalisten des öffentlich-rechtlichen bangen um ihre redaktionelle Freiheit.

Zu seiner Nominierung erklärt Siweck in einer Mitteilung am Freitagnachmittag: „Das Radio 100,7 ist heute an einem besonderen Punkt in seiner Entwicklung angelangt, weil seine Mission als Service Public genauer definiert und gestärkt werden soll. Ich freue mich, die Direktion zu diesem Zeitpunkt zu übernehmen und dem Radioteam meine Erfahrung zur Verfügung zu stellen.“ Nun gehe es darum, die Mission des Radios „mit neuem Leben zu erfüllen“ und es der Institution so zu ermöglichen, ihre „ganz besondere Stelle in der luxemburgischen Medienlandschaft voll und ganz einzunehmen.“

Auch die Verwaltungsratspräsidentin Véronique Faber sagte sich erfreut über die Nominierung: „Seine Professionalität und seine große Erfahrung machen Jean-Lou Siweck zum idealen Kandidaten für das Radio 100,7.“

Nach einem monatelangen Konflikt mit der Redaktion war der vorherige Direktor des öffentlich-rechtlichen Senders, Merc Gerges, im April vom Verwaltungsrat abgesetzt worden. Véronique Faber übernahm den Posten stellvertretend, bis ein neuer Direktor gefunden werden konnte.

