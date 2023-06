Ab dem 30. Juni sind aufgrund eines Verfassungsgerichts die Gesundheitsberufe nicht mehr gesetzlich geregelt.

Vom fahrlässigen Umgang mit den Gesundheitsberufen

Annette WELSCH Ab dem 30. Juni sind aufgrund eines Verfassungsgerichts die Gesundheitsberufe nicht mehr gesetzlich geregelt.

Das Gesundheitsministerium kassiert eine weitere Schlappe. So wie schon dem Gesetz zu den ambulanten Strukturen erteilt der Staatsrat auch der Reform des Gesetzes von 1992 zur Ausübung und Aufwertung bestimmter Gesundheitsberufe keine Dispens von der zweiten Abstimmung. Mit anderen Worten: Die Hohe Körperschaft hat Bedenken bezüglich der Verfassungsmäßigkeit.

Diesmal hat es allerdings zur Konsequenz, dass ab dem kommenden 30. Juni die Ausübung von 20 Gesundheitsberufen keine legale Basis mehr hat. Mehr als zwei Jahre hatte das Ministerium Zeit, eine gesetzliche Regelung durch die Instanzen zu bringen, jetzt ist ihm die Zeit davongelaufen - mit schwerwiegenden Folgen.

Am 4. Juni 2021 hatte das Verfassungsgericht geurteilt, dass das Gesetz von 1992 zur Ausübung und Aufwertung bestimmter Gesundheitsberufe nicht verfassungskonform ist. Darin wurde festgelegt, dass das Statut, die Aufgabenbereiche und die Regeln zur Berufsausübung der Gesundheitsberufe in großherzoglichen Verordnungen geregelt werden sollen. Da es sich dabei aber um Eingriffe in die verfassungsrechtlich garantierte freie Berufsausübung handelt, müssten sie im Gesetz stehen, argumentierten die Verfassungsrichter - Verordnungen reichen nicht.

Verfassungsgericht setzt Frist von zwei Jahren

Angesichts der exzessiven Auswirkungen dieses Urteils wurde der Regierung eine Frist von zwei Jahren bis zum 30. Juni 2023 gewährt. Denn immerhin sind 20 Gesundheitsberufe betroffen, die nun einer gesetzlichen Regelung bedürfen: von Kranken-, Hilfs- und Fachpflegern angefangen über Hebammen, Heilpädagogen, Sozialarbeiter, Laboranten, Physiotherapeuten, Ernährungsberater bis zu Logopäden, Podologen und Osteopathen. Das Gesundheitsministerium legte allerdings erst am 1. Dezember 2022 ein Gesetzesprojekt vor.

Dabei hat sich das Ministerium entschieden, das Gesetz zur Ausübung der Gesundheitsberufe zu überarbeiten und die Gesundheitsberufe in Anhängen zum Gesetz neu und genauer zu regeln. Gegen diese Form hat der Staatsrat nichts einzuwenden, er verlangt allerdings unter Androhung eines formellen Einspruchs, dass die Anhänge auch explizit in einem Artikel zum Bestandteil des Gesetzes erklärt werden. Und er verlangt für jeden der 20 geregelten Gesundheitsberufe eine Verhältnismäßigkeitsprüfung - geliefert wurden vom Ministerium aber lediglich drei, die zu den Heilpädagogen, den Anästhesiepflegern und den chirurgisch-technischen Assistenten.

Eine solche Verhältnismäßigkeitsprüfung ist gesetzlich vorgeschrieben, seit 2021 eine EU-Direktive in nationales Recht umgesetzt wurde: Gesetzliche, verordnungsrechtliche und administrative Bestimmungen, die den Zugang oder die Ausübung eines staatlich geregelten Berufes regeln oder bestehende Bestimmungen abändern, müssen geeignet sein, die Erreichung des angestrebten Ziels zu gewährleisten und dürfen nicht über das hinausgehen, was zur Erreichung dieses Ziels erforderlich ist.

Gesundheitsministerium versucht, den Staatsrat anzuschmieren

Was die anderen Gesundheitsberufe anbelangt, teilte das Gesundheitsministerium dem Staatsrat am 26. März mit: „Mit dem vorliegenden Gesetz werden keine inhaltlichen Änderungen an den verschiedenen großherzoglichen Verordnungen über die Gesundheitsberufe vorgenommen.“ Bei der Lektüre der Anhänge an das neue Gesetz stellte der Staatsrat allerdings fest, dass sehr wohl der Wortlaut von mindestens acht Verordnungen und auch die Aufgabenbereiche geändert worden waren.

Es wurden sehr wohl der Wortlaut und auch die Aufgabenbereiche verschiedener Gesundheitsberufe geändert. Aus dem Gutachten des Staatsrats

Bei den Osteopathen wird die erforderliche Ausbildung sogar wesentlich erschwert. Der Staatsrat zitiert in seinem Gutachten einige Beispiele, für die besagte Verhältnismäßigkeitsprüfung erforderlich gewesen wäre und stellt fest, dass das Gesetz somit die Vorgaben der EU-Direktive nicht einhält und gegen EU-Recht verstößt. Das ist der Hauptgrund für die verwehrte Dispens von einer zweiten Abstimmung, die frühestens drei Monate nach der ersten Abstimmung erfolgen kann.

Außerdem stößt sich der Staatsrat daran, dass eine Regelung des Berufes des Seniorenassistenten komplett fehlt, obwohl dieser in der Liste der Gesundheitsberufe genannt wird, sodass der Text hier mit einem formellen Einspruch versehen wird. Der Begriff des Patienten wird unterschiedlich definiert – auch hier droht ein formeller Einspruch.

Bei der Regelung der Aide-soignante wurde vom Ministerium beigefügt, dass diese auch Aufgaben übernehmen darf, die gesetzlich anderen Gesundheitsberufen vorbehalten sind. Das geht in den Augen der Hohen Körperschaft gar nicht, weil nicht präzisiert sei, welche Interventionen das sind und weil die entsprechende Qualifikation fehle. Insgesamt gibt es sieben solcher Beanstandungen wegen juristischer Unklarheit.

Verfassungsgericht kann Gesetze außer Kraft setzen

Seit der Verfassungsänderung von 2020 hat das Verfassungsgericht das Recht, in seinem Urteil festzuhalten, dass eine Gesetzesbestimmung, die nicht verfassungskonform ist, nach einer vom Gericht festgelegten Frist keine juristische Wirkung mehr hat. Das ist hier ab dem 30. Juni der Fall, denn auch wenn die erste Abstimmung bis dahin noch erfolgen sollte - die zweite wird erst vom neu gewählten Parlament möglich sein. Denn nach der Sommerpause sollen laut Regierung keine Parlamentssitzungen mehr stattfinden.

Nun kann man davon ausgehen, dass das Ministerium die alten Bestimmungen einfach weiter anwenden wird, wenn jemand den Zugang zu einem Gesundheitsberuf anstrebt. Sollte eine Person mit den Bestimmungen oder einem Bescheid aber nicht einverstanden sein, kann sie gerichtlich dagegen vorgehen - und hätte alle Chancen auf Erfolg.

Sollte sich das Parlament über die Bedenken des Staatsrats hinwegsetzen und das Gesetz tatsächlich in zweiter Lesung so verabschieden, ist es gut möglich, dass die Justiz sich der Meinung des Staatsrats anschließt und das Gesetz wiederum vom Verfassungsgericht überprüfen lässt.

Ministerium und Chamber zeigen Zuversicht

Auf die Fragen, ob die verlangten Verhältnismäßigkeitsprüfungen nachgeliefert werden, ob Gesetzesänderungen eingereicht werden und was passiert, wenn vom 30. Juni an keine legale Basis mehr besteht, zeigt sich das Gesundheitsministerium am Freitag zuversichtlich: „Das Gesetzesprojekt wird gerade abgeändert, anfangs nächster Woche werden dem Regierungsrat die Änderungsanträge unterbreitet.“

Weil der Text abgeändert werde, würden auch keine weiteren Verhältnismäßigkeitskontrollen eingereicht. „Der Text ist auf Basis des Staatsratsgutachtens abgeändert worden, sodass wir davon ausgehen, dass er in den Fristen verabschiedet wird“, heißt es aus dem Ministerium. Dafür muss der Staatsrat aber auch noch rechtzeitig sein Zusatzgutachten liefern.

Wir werden auf alle Fälle kein Gesetz verabschieden, zu dem der Staatsrat keine Dispens von der zweiten Abstimmung erteilt hat. Mars Di Bartolomeo, LSAP

Der Präsident des Gesundheitsausschusses, Mars Di Bartolomeo (LSAP), zeigt hier Optimismus: „Unser Ziel ist es, das Gesetz noch vor dem Sommer durchzubekommen. Und wir werden auf alle Fälle kein Gesetz verabschieden, zu dem der Staatsrat keine Dispens von der zweiten Abstimmung erteilt hat.“ Es gebe ja zudem die Möglichkeit, dass die Unstimmigkeiten zwischen Ministerium und Staatsrat „im institutionellen Dialog durch weitere Explikationen geklärt“ würden. Eines sei aber sicher: „Der Staatsrat wird kein Gefälligkeitsgutachten machen.“

