Volt stellt Liste für Europawahl auf

Energie für Europa als Generationenaufgabe,so etwa lautet die Maxime der paneuropäischen Bewegung, die auch in Luxemburg eine Liste für den 26. Mai aufstellen will - und schon Kandidaten gefunden hat.

(TJ) - "Volt" will eine Kandidatenliste für die Europawahlen aufstellen - nicht nur im Ausland - auch in Luxemburg. Ziel ist es dabei, 25 Mandate in Straßburg aus sieben Ländern zu ergattern und damit eine eigene Fraktion gründen zu können. Einsetzen will man sich für Europa und gegen Nationalismen, wie sie allenthalben aufkeimen.



Volt steht für Energie, Energie für Europa und wird in 31 Ländern von 15.000 Unterstützern gefördert. In Luxemburg gehört ein DP-Abgeordneter dazu, wie RTL am Dienstag meldet.

Max Hahn habe für die Bewegung seine Unterschrift gegeben und damit den Weg für eine Kandidatenliste der Volt-Bewegung in Luxemburg frei gemacht. Denn - so sieht es das Wahlgesetz vor - eine Liste muss entweder von 250 Wählern oder einem Volksvertreter per Unterschrift getragen werden. Der liberale Abgeordnete hat somit einer Teilnahme von Volt an den EU-Wahlen in Luxemburg den Weg geebnet.

Wie es weiterhin heißt, soll Volt mit dem vor Kurzem aus der CSV ausgetretenen Gemeinderat Christopher Lilyblad aus Betzdorf auch schon einen ersten aktiven Politiker an Land gezogen haben. Zudem soll der frühere Rektor der Uni Luxemburg, Rolf Tarrach, möglicherweise auf der Liste stehen. Die Kanidatenlisten müssen bis Mittwoch beim Bezirksgericht beim Luxemburg eingereicht werden.