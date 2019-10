Der Haushaltsentwurf reflektiert die Wachstumsabhängigkeit Luxemburgs. Es geht um das Hier und Jetzt, langfristige Ziele rücken in weite Ferne. Das sollte Sorgen bereiten.

Ob es daran liegt, dass Pierre Gramegna mit der Thematik fremdelt, so wie sein Premierminister in der Vorwoche, und sich nicht wirklich mit Klima & Co identifiziert? Der Finanzminister wirkt fahrig, als er sich zu Anfang seiner Ausführungen zum Etatentwurf für 2020 mit der Klimapolitik von Blau-Rot-Grün befasst.

Immerhin wird Gramegna der Tragweite der Thematik insofern gerecht, als dass er den Klimaschutz als erste Priorität anspricht – und abhakt ...