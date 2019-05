Volksparteien ohne Volk

Konservative Parteien stecken europaweit in einer Sinnkrise

Spätestens seit dem Ausgang der Wahlen am Sonntag in Spanien ist klar: Die europäische Christdemokratie steckt in einer Sinnkrise. Der spanische Partido Popular, der 2018 noch den Ministerpräsidenten stellte, stürzte ab und ist nur noch halb so stark wie die sozialdemokratische Konkurrenz. Natürlich spielten, wie bei jeder nationalen Wahl, lokale Dynamiken mit, doch ist der europaweite Negativtrend der moderaten Rechtsparteien mittlerweile unübersehbar.

In ehemaligen Hochburgen wie Frankreich, Luxemburg, den Niederlanden, Spanien oder Italien haben die Parteien der konservativen Mitte in den vergangenen Jahren so viel Terrain verloren, dass sie keine strukturierende politische Kraft mehr darstellen ...