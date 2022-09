Nach 43 Jahren nimmt Viviane Reding Abschied von ihrer Funktion als Politikerin. Ab Oktober wird sie ihr Mandat niederlegen.

„Äddi Politik!“

Viviane Reding legt Parlamentsmandat im Oktober nieder

(lm/jt) – Ab Oktober wird die CSV um eine bedeutende Persönlichkeit ärmer. Wie die Fraktion der Partei am Dienstagnachmittag mitteilt, legt Viviane Reding ihr Parlamentsmandat im kommenden Monat nieder. Die 71-Jährige bedankt sich via Pressemitteilung bei den „Bürgern und Bürgerinnen, die mir seit 1979 in zehn Wahlen die Treue gehalten haben“.



Mit folgenden Worten verabschiedet sich die Politikerin von ihrem jahrzehntelangen Engagement: „Äddi Politik! Ich werde mich am 1. Oktober 2022 aus der aktiven Politik zurückziehen und mein Mandat als Abgeordnete niederlegen. 43 Jahre lang habe ich versucht, mein Bestes zu geben, um Luxemburg und Europa lebenswerter für die Menschen zu machen“.

Viviane Reding wurde viermal in die Chamber gewählt, zuletzt 2018. Foto: CSV

Transparenz vor den Wahlen

Den Zeitpunkt, genau jetzt abzutreten, habe sie bewusst gewählt. Ein Jahr vor den Wahlen sei es wichtig, dem Wähler gegenüber transparent zu sein.

Martine Hansen, Co-Vorsitzende der CSV-Fraktion, reagiert mit Bedauern auf Redings Rücktritt. „Mit dem Rückzug von Viviane Reding wird der Luxemburger und europäischen Politik eine zentrale Figur fehlen.“ Genauso habe sie die CSV-Fraktion als kompetente Führungspersönlichkeit vorangetrieben.

Gilles Roth, Co-Vorsitzender der CSV-Fraktion, und CSV-Präsident Claude Wiseler nutzen indes die Gelegenheit, um sich bei Viviane Reding für ihre „politische Lebensleistung“ und ihr „politisches und persönliches Engagement“ zu bedanken. Ihre Stimme werde auch weiterhin innerhalb der Partei und der Fraktion eine bedeutende Rolle spielen.

Roaming und Gleichstellung

Als EU-Kommissarin setzte sich Reding unter anderem für die Abschaffung von Roaming-Gebühren ein. Die Luxemburgerin erhielt auch viel Lob für ihre Verdienste um die Gleichstellung von Mann und Frau in Wirtschaft und Gesellschaft. Im Jahr 2012 initiierte sie einen Direktivvorschlag zur Einführung einer 40-prozentigen Frauenquote in den Verwaltungsräten der europäischen börsennotierten Unternehmen, der auch im EU-Parlament bestätigt wurde. Allerdings sollte es zehn Jahre dauern, bis der Rat der 27 EU-Mitgliedsstaaten seine Blockade in dieser Frage aufgab und dem Vorschlag zum Durchbruch verhalf.

Nach ihrem Wechsel aus der EU-Kommission in die Privatwirtschaft handelte sich Reding Kritik wegen möglicher Interessenkonflikte ein. Die CSV-Politikerin gehört seit Januar 2015 unter anderem den Verwaltungsräten der Bertelsmann-Stiftung und der Agfa-Gevaert-Gruppe an. Nach ihrer 2018 erfolgten Rückkehr in die Luxemburger Chamber meldete sich Reding vor allem bei ihren Spezialthemen Digitalisierung, Medien und Justiz sowie europäischen Fragen zu Wort.

Biografie Viviane Reding wurde am 27. April 1951 in Esch/Alzette geboren und besuchte dort auch die Grund- und Sekundarschule.

An der Pariser Universität Sorbonne erhielt sie einen Doktor in Geisteswissenschaften.

Von 1986 bis 1999 war sie als Journalistin beim „Luxemburger Wort“ tätig. Mandate Chamber: 1979, 1984, 1989, 2018

Europaparlament: 1989, 1994, 1999, 2004, 2009, 2014

Gemeinderat Esch/Alzette: von 1981 bis 1999 EU-Kommission Kommissarin für Bildung, Kultur, Jugend, Medien und Sport 1999–2004

Kommissarin für Informationsgesellschaft, Technologieforschung und Medien 2004–2010

Erste Vizepräsidentin, Kommissarin für Justiz, Grundrechte und Bürgerschaft 2010–2014 Partei CSV-Vizepräsidentin: 1995–1999

CSF-Präsidentin: 1988–1993

