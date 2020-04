Virtueller Tag der Arbeit

Die Corona-Pandemie zeigt auch die Grenzen der Digitalisierung und Automatisierung auf.

Tag der Arbeit, Kampftag der Arbeiterbewegung: Vor 130 Jahren, am 1. Mai 1890, wurde dieser Protest- und Gedenktag mit Massenstreiks und Massendemonstrationen zum ersten Mal in der ganzen Welt begangen, um sich als zentraler Aktions- und Feiertag der Arbeiterinnen und Arbeiter weltweit zu etablieren. Zum Gedenken an die Opfer des Haymarket Riot in Chicago/USA aus dem Jahr 1886, als die Forderung des Achtstundentages zu gewalttätigen Auseinandersetzungen führte.

Auch heute noch werden am Tag der Arbeit Forderungen zu Arbeitszeit und -organisation sowie zur sozialen Absicherung erhoben – gerade heute, denn die Arbeitswelt ist im rasanten Wandel und Themen wie die Arbeitszeitverkürzung, die durch Digitalisierung, Robotik und Automatisierung ermöglicht werden kann, sind brandaktuell ...