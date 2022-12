Luxemburg und Vietnam haben in einigen Bereichen Potenzial zur Zusammenarbeit. Klicken Sie sich durch die Fotos des ersten Besuchstags.

Offizieller Besuch

Vietnamesischer Premierminister zu Besuch

(TJ) - Nam, Phạm Minh Chính, Premierminister der sozialistischen Republik Vietnam weilt noch bis Samstag in Luxemburg. Gemeinsam mit vier seiner Ministerkollegen wurde er am Morgen auf der Place Clairefontaine von Premier Xavier Bettel mit militärischen Ehren empfangen.



Ziel des Abstechers ist die Stärkung und Entwicklung der bilateralen Beziehungen zwischen Vietnam und dem Großherzogtum. Zudem fand auch ein Austausch über die Beziehungen des asiatischen Landes mit der EU statt. Im Bereich der Logistik, nachhaltigen Finanzgeschäften sowie in der Forschung - darauf verständigte man sich - sollen die Beziehungen zwischen Vietnam und Luxemburg gestärkt werden. Bei einem gemeinsamen Mittagessen, an dem Familienministerin Corinne Cahen, Mittelstands- und Tourismusminister Lex Delles und Umweltministerin Joelle Welfring teilnahmen, konnten die Ideen vertieft werden.

Am Nachmittag stand neben einer Unterredung mit Chamberpräsident Fernand Etgen ein Besuch an der luxemburger Börse auf der Tagesordnung, bevor man sich zur Handelskammer zu einem Business Forum begab.

Zum Abendessen hatte Finanzministeruin Yuriko Backes eingeladen. Am Rande des Diners konnte ein Kooperationsabkommen zwischen der Luxemburger Börse und jener aus Hanoi unterzeichnet werden. Nam, Phạm Minh Chính wird am Samstag von Großherzog Henri in Audienz empfangen und sich mit Vertretern der Europäischen Investitionsbank treffen. Auch ein Austausch mit der vietnamesischen Gemeinschaft in Luxemburg ist geplant.

