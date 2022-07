Paulette Lenert sprach sich bei RTL weiterhin gegen die Impfpflicht aus. Die vierte Impfung für Menschen ab 60 halte sie aber für sinnvoll.

Empfehlung von EU-Behörden

Lenert erwägt zweiten Booster für alle ab 60

(lm) – Am Montag hatten die EU-Behörden ECDC und EMA sich für eine weitere Auffrischungsimpfung für Menschen ab 60 Jahren ausgesprochen. Das aufgrund der aktuellen Corona-Welle in Europa. Es gebe keine Zeit zu verlieren, erklärte die EU-Gesundheitskommissarin Stella Kyriakides. Das, nachdem die luxemburgische Regierung sich am vergangenen Freitag gegen eine Impfpflicht für Menschen ab 50 sowie gegen eine sektorielle Impfpflicht ausgesprochen hatte.

Am Mittwochmorgen ging Gesundheitsministerin Paulette Lenert (LSAP) bei RTL erneut auf beide Thematiken ein und sprach sich weiterhin gegen eine Impfpflicht aus. Sie sei juristisch komplex umzusetzen und zum jetzigen Zeitpunkt nicht gerechtfertigt.

Dennoch bereite man sich nach wie vor auf eine mögliche Anspannung der Situation vor. Sollte im Herbst eine virulentere Variante des Virus auftreten, wolle man vorbereitet sein. Der Regierung sei jedoch bewusst, dass eine Verschlimmerung der Situation bislang rein hypothetisch sei. „Wir wissen nicht, was auf uns zukommt. Es könnte uns im Herbst wieder kalt erwischen. Genauso besteht aber auch die Möglichkeit, dass keine schlimmere Variante auftritt“, sagt Paulette Lenert.

Impfschutz nach Booster-Impfung am höchsten

Eine weitere Auffrischungsimpfung für Menschen ab 60, wie sie von den europäischen Behörden vorgeschlagen wird, halte sie aber für sinnvoll. „Wir wissen, dass der Impfschutz am höchsten ist, wenn eine Person frisch geboostert ist“, erklärt sie gegenüber RTL. Daher könne sie sich vorstellen, dass auch in Luxemburg die Altersgrenze für eine vierte Impfung kurzfristig gesenkt wird. Aktuell werden Vulnerable und Menschen ab 70 Jahren zur zweiten Auffrischungsimpfung eingeladen.

Zudem setze die Regierung weiterhin auf die Impfkampagne, um Menschen, die noch nicht geimpft wurden, zu sensibilisieren. In diesem Zusammenhang seien in der vergangenen Woche alle Personen, die noch nicht geimpft wurden, erneut angeschrieben worden.

