Viele Schüler in Luxemburg haben starkes Übergewicht

Jeder achte Sekundarschüler ist Angaben der Regierung zufolge zu dick. Schuld daran ist nicht nur die Pandemie.

(jt) - Die Verbreitung von starkem Übergewicht unter Schulkindern in Luxemburg hat sich während der Pandemie verstärkt. Im Schuljahr 2021/2022 hatten knapp fünf Prozent der Grundschüler – also jeder Zwanzigste – einen Body Mass Index (BMI), der auf Fettleibigkeit hindeutet. Bei Sekundarschülern waren es sogar zwölf Prozent. 2018 lagen beide Werte noch teils deutlich niedriger (4,6 beziehungsweise 5,25 Prozent).

„Einer Studie zufolge hat die Fettleibigkeit bei Kindern in verschiedenen Ländern zugenommen“, teilen Sportminister Georges Engel und Gesundheitsministerin Paulette Lenert (LSAP) in einer parlamentarischen Antwort an die Abgeordnete Nancy Arendt (CSV) mit. „Man kann demnach davon ausgehen, dass dies auch in Luxemburg der Fall ist.“

Aktuelle Zahlen, die diese Aussage untermauern, gebe es aber noch nicht. Auch schon vor der Pandemie sei in Luxemburg wie in ganz Europa ein Anstieg bei der Fettleibigkeit festzustellen gewesen, so Engel und Lenert.

Beide verweisen auf Untersuchungen in den USA, wonach vor der Pandemie im Jahr 2019 rund 19 Prozent der Jugendlichen im Alter zwischen zwei und 19 Jahren stark übergewichtig waren, während es im Jahr darauf 22,4 Prozent waren. Die Minister betonen aber, dass das Körpergewicht bei Kindern nuanciert zu betrachten ist, weil das normale Wachstum zur natürlichen Gewichtssteigerung beiträgt.

Nancy Arendt will von der Regierung wissen, wie sie den Trend zum Übergewicht stoppen will. Laut der Gesundheitsministerin soll 2023 ein Präventionsprogramm für Fettleibigkeit und Diabetes Typ 2 mit Initiativen zur Förderung der körperlichen Bewegung anlaufen. Dieses Programm richtet sich sowohl an Kinder als auch an Erwachsene. Auch das Gesundheitspersonal soll über die Themen Gewichtszunahme und körperliche Aktivität stärker aufgeklärt werden.



Dr. Torsten Bohn: „Zehn bis 20 Prozent weniger zu essen, ist machbar" Dr. Torsten Bohn vom LIH beschäftigt sich unter anderem mit Chrono Nutrition, also zeitabhängiger Ernährung – einem recht neuen Forschungsfeld.

Das Sportministerium verweist seinerseits auf verschiedene Maßnahmen zur Bewegungsförderung. Aus der Eurobarometer-Erhebung im September 2022 ging demnach hervor, dass 45 Prozent der Menschen in Luxemburg ein- bis dreimal pro Woche sporteln. Der europäische Durchschnitt liegt bei 44 Prozent. Gegenüber 2017 wurde ein Plus von fünf Prozent verzeichnet. „Dies ist alles in allem ein positiver Trend“, so die Minister, „trotz der Covid-19-Pandemie“. Allerdings gaben 42 Prozent der Befragten an, zwar weiter Sport zu treiben, allerdings weniger als vor Corona.

Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) empfiehlt jedem Erwachsenen, wöchentlich zumindest 2,5 bis fünf Stunden Sport zu betreiben.



