Viele kleine und eine ganz große Baustelle

Am Montag stellten die drei Europaabgeordneten der CSV, Frank Engel, Georges Bach und Christophe Hansen, die wichtigsten Dossiers vor, an denen sie bis zum Ende der aktuellen europäischen Legislaturperiode arbeiten werden.

Am Montag stellten die drei Europaabgeordneten der CSV, Frank Engel, Georges Bach und Christophe Hansen, die wichtigsten Dossiers vor, an denen sie bis zum Ende der aktuellen europäischen Legislaturperiode arbeiten werden.

Es bleibt viel zu tun für Frank Engel, Georges Bach und Christophe Hansen. Die drei Politiker, die die Farben der CSV in Straßburg vertreten, haben am Dienstag der Presse die wichtigsten Dossiers vorgestellt, an denen sie bis zum Ende der laufenden Legislaturperiode arbeiten werden. Das Europäische Parlament wird in seiner aktuellen Zusammensetzung bis Ende April tagen. Danach stehen vom 23. bis zum 26. Mai die Europawahlen an.



Georges Bach: Mobilität und Gesundheit



Als Mitglied im Ausschuss für Verkehr und Fremdenverkehr beschäftigen Georges Bach derzeit drei Baustellen ...