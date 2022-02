Eine Petition gegen die Impfpflicht für über 50-Jährige könnte die Grenze von 4.500 Unterschriften schaffen.

Politik

Neue Petitionen

Viel Zuspruch für Eingabe gegen Impfpflicht

Danielle SCHUMACHER Die Corona-Maßnahmen sind oft Thema bei den Petitionen. Eine Eingabe gegen die Impfpflicht für über 50-Jährige könnte die Grenze von 4.500 Unterschriften schaffen.

Die Petitionen erfreuen sich nach wie vor großer Beliebtheit. Seit vergangenem Freitag können elf neue Online-Eingaben unterschrieben werden. Auch diesmal beschäftigen sich gleich mehrere Anliegen mit der Pandemie oder deren Folgen.

So liegt beispielsweise eine Petition gegen eine Impfpflicht für alle über 50-Jährigen aus (2193). Die Petition 2193 kennt übrigens großen Zuspruch und wird wahrscheinlich die Hürde von 4.500 Unterschriften, die für eine öffentliche Anhörung im Parlament nötig sind, schaffen. Bis Dienstag 11 Uhr wurde sie bereits von mehr als 3.700 Personen unterschrieben.

Ähnlich gelagert ist ein Antrag, in dem sich der Autor gegen eine partielle Impfpflicht ausspricht, weil sie seiner Meinung nach zu einer weiteren Spaltung der Gesellschaft führt (2211). Der Antrag erhielt allerdings bislang erst 77 Unterschriften (Dienstag 11 Uhr)

Die Autoren von zwei weiteren Petitionen zum Thema Pandemie werden übrigens am 9. März die Gelegenheit haben, ihre Anliegen vor den Abgeordneten vorzutragen. In der Ersten wurde ein Referendum zum Covid-Check gefordert, in der Zweiten ging es ganz generell um ein Ende des Covid-Check. Bei zwei weiteren Anhörungen geht es am 23. Februar ebenfalls um das Covid-Check und um kostenlose PCR-Tests.

Einer der Anträge, die seit vergangenem Freitag online sind, beschäftigt sich eher indirekt mit der Pandemie. Der Autor macht sich für Erwerbslosen stark, die älter sind als 50 Jahre. Viele Arbeitnehmer hätten infolge der sanitären Krise ihren Job verloren und gerade für ältere Arbeitssuchende sei es sehr schwierig, eine neue Stelle zu finden, heißt es in der Begründung. Ein anderer Antragsteller wirf generell die Frage auf, wieso Arbeitssuchende eigentlich persönlich bei der ADEM vorstellig werden müssen. Da die Termine nicht lange dauern, sei es sinnvoller, die Gespräche telefonisch oder im Video-Chat zu führen.

Neben der sanitären Krise sind auch die hohen Energiepreise ein Thema. Der Autor der Petition 2012 fordert eine Absenkung der Mehrwertsteuer bei Strom- und Gaspreisen sowie staatliche Beihilfen, um die Haushalte zu entlasten.

Im Antrag mit der Nummer 2003 geht es um den Mindestlohn. Während der Mindestlohn regelmäßig angepasst werde, würden die Löhne der Arbeitnehmer, die mehr verdienen, nicht in gleichem Maße steigen. Dadurch werde gegen das Gleichheitsprinzip verstoßen und der Unterschied zu den Löhnen von „hoch qualifizierten Spezialisten“ werde immer geringer.

