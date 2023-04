Das Verbot von Pflanzenschutzmitteln mit dem Wirkstoff Glyphosat war nicht rechtens, urteilt der Verwaltungsgerichtshof.

Sieg für Chemiekonzern "Bayer"

Verwaltungsgerichtshof kippt Glyphosat-Verbot

Das Verbot von Pflanzenschutzmitteln mit dem Wirkstoff Glyphosat war nicht rechtens, urteilt der Verwaltungsgerichtshof.

(mig) - Luxemburg wollte eine Vorreiterrolle einnehmen, als es die Nutzung von Pflanzenschutzmitteln mit dem Wirkstoff Glyphosat verbot. Der Chemiekonzern „Bayer“ hatte gegen das Verbot, das im Januar 2021 in Kraft trat, geklagt und vor dem Verwaltungsgericht Recht bekommen.

Verkauf von Glyphosat von Mittwoch an verboten Das Pflanzenschutzmittel darf nicht mehr verkauft werden. Bestände dürfen aber noch bis Ende des Jahres aufgebraucht werden.

Der Luxemburger Staat ist gegen diese Entscheidung in Berufung gegangen - ohne Erfolg. Wie das Landwirtschaftsministerium am Montag in einem Pressekommuniqué mitteilt, hat der Verwaltungsgerichtshof das Urteil des Verwaltungsgerichts, mit dem die Entscheidungen über den Entzug der Marktzulassung von acht Pflanzenschutzmitteln mit dem Wirkstoff Glyphosat aufgehoben wurden, am 30. März bestätigt.

Die Aufhebung des Verbots habe zur Folge, dass die Zulassungen für die betreffenden Pflanzenschutzmittel ab dem Datum der Verkündung des Urteils wieder in Kraft gesetzt werden. Weiter heißt es, Minister Claude Haagen (LSAP) nehme das Urteil zur Kenntnis. Nach einer eingehenden Analyse des Urteils werde das Kabinett über die weiteren Schritte entscheiden und diese zur gegebenen Zeit mitteilen.

Folgen Sie uns auf Facebook, Twitter und Instagram und abonnieren Sie unseren Newsletter.