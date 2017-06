Von Bérengère Beffort

Vesna raucht. „Seit 30 Jahren“, sagt die Großmutter von Zwillingen. An einem sonnigen Nachmittag ist sie mit ihren zwei Enkelkindern beim hölzernen Piratenschiff, dem Prachtstück eines hauptstädtischen Spielplatzes, anzutreffen. „Ich würde allerdings nie in direkter Nähe der Kleinen rauchen“, versichert Vesna. Die Zigarettenkippen unter den anliegenden Bänken der Parkanlage zeigen: Andere Raucher nehmen weniger Rücksicht.



Ein neues Gesetz, das die Abgeordneten am Donnerstag verabschiedet haben, erweitert die bestehenden Rauchverbote. Fortan darf auf Spielplätzen und in Sportstätten unter freiem Himmel nicht mehr geraucht werden, wenn Kinder in unmittelbarer Nähe sind. Bei Sporteinrichtungen hängt das Verbot vom Alter der Spieler ab. Sind sie unter 16 Jahre alt, müssen sich Erwachsene das Rauchen verkneifen.

Stefania und Claudia sind geteilter Meinung. Bessere Schutzmaßnahmen für die Kinder befinden sie für positiv. Sie fragen sich allerdings, inwiefern die Vorschriften auf Spielplätzen kontrolliert werden.

Foto: Gerry Huberty

Ein gesetzliches No-Go gilt auch im Auto: Der blaue Dunst ist untersagt, wenn Kinder unter 12 Jahr an Bord sind. Darüber hinaus wird der Verkauf von Tabakwaren an Minderjährige untersagt.

Elektronische Zigaretten sind hier keine Alternative. Im neuen Anti-Tabak-Gesetz werden sie mit den gewöhnlichen Glimmstängeln gleichgestellt.



Zum Schutz der Kinder

Ziel der Neuregelung ist ein übergeordneter Schutz der Kinder. „Junge Leute sollen gar nicht mit dem Rauchen anfangen. Wir hoffen, dass wir es mit verschärften Regeln unterbinden können“, erklärt die CSV-Abgeordnete Nancy Arendt.

Angaben der Fondation Cancer zeigen: Die Rauchgewohnheiten gehen insgesamt in der Bevölkerung zurück. Bei der Altersgruppe der 18- bis 24 Jährigen steigt der Konsum allerdings wieder an. Zwischen 2013 und 2016 belief sich die Zunahme um sechs Punkte und erreichte 26 Prozent Raucher für diese Bevölkerungsgruppe.

"Die Qualmerei empfinde ich oft als respektlos", sagt Inacia

Foto: Gerry Huberty

Pit, ein 21 Jahre junger Skater, räumt ein: „Ja, ich rauche. Aber ich passe schon auf, wenn Kinder anwesend sind“. Seine Gewohnheit will er anderen nicht aufdrängen.

Mehr Vernunft und Bewusstsein wünschen sich auch die Abgeordneten. Dabei setzen sie auf ein Gesetz mit Verboten und Strafmaßnahmen. Wer sich nicht daran hält, muss mit Bußgeldern zwischen 25 und 250 Euro rechnen.

Nicht-Raucher atmen auf



„Ich rauche nicht, und ich empfinde es als aufdringlich, wenn ich mit der Qualmerei anderer Leute konfrontiert bin. Bislang kann man wenig dagegen tun", sagt Rakesh, der mit seinem Neffen den Spielplatz der Stadt Luxemburg besucht. Dem neuen Gesetz stimmt er zu, weil er sich davon mehr gegenseitigen Respekt erwartet.



„Bislang ist es eher so, dass ich als Nicht-Raucherin versuche, Rauchern möglichst auszuweichen, wenn ich mit Kindern unterwegs bin“, erzählt auch Kinderbetreuerin Inacia.



So wie Rakesh und Inacia denken vielen Familien, die von den Grünstreifen und Spielanlagen profitieren wollen. „Ein verschärftes Rauchverbot ist eine ganz gute Sache. Bei uns zu Hause würde ich Freunde bitten, nicht zu rauchen. Bei fremden Leuten und im öffentlichen Raum ist das schwieriger,“ meint auch Karina, Mutter von zwei kleinen Kindern.

Karina begrüßt das neue Gesetz: "Wenn jemand raucht, dann habe ich mir meistens mit den Kindern einen anderen Platz ausgesucht."

Foto: Gerry Huberty

Dennoch bleibt eine grundlegende Frage: Was tun, wenn eine Person doch ungeniert eine Zigarette anzündet? "Ich würde zum Beispiel nie in Gegenwart meiner Kinder rauchen. Ich frage mich allerdings, inwiefern die Vorschriften kontrolliert werden? Und wer entscheidet über Abstände?", wundert sich Claudia.

An sich ahndet die Polizei die Vergehen. Oder auch die „agents municipaux“, sollten angedachte Gesetzestexte dahingehend abgeändert werden. Die Polizisten sind dennoch nicht immer vor Ort und Stelle. Weil das Gesetz je nach Verbot an verschiedene Altersangaben gekoppelt ist, müssen die Ordnungshüter jeweils die Personalausweise überprüfen. So zum Beispiel bei Zuwiderhandlungen im Auto oder auf Sportplätzen. Das macht die Umsetzung nicht leicht - nicht zuletzt für die Sportvereine.



Vieles wird schließlich vom guten Willen der Raucher abhängen. Aber auch vom Verständnis der Nicht-Raucher. Das Miteinander im öffentlichen Raum lässt sich nicht nur in Gesetzen zusammenfassen.