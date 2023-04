Wie gut kommt die Gleichstellung von Frau und Mann voran und braucht es für Fortschritte mehr gesetzliche Verpflichtungen, wollte die zuständige Ministerin wissen.

Zwischenbilanz Gleichstellungsplan

"Verpflichtende Maßnahmen" für mehr Gleichstellung

Eigentlich war die Fragestellung klar: Was muss noch getan werden, damit Frauen und Männer gleiche Chancen haben? Braucht es mehr gesetzliche Verpflichtungen, um weitere Fortschritte in der Gleichstellung zu erreichen und die 48 Ziele und 99 Aktionen des Aktionsplans für Gleichstellung von 2020 konsequent umzusetzen, hatte Gleichstellungsministerin Taina Bofferding am Dienstagabend die Abgeordneten in der Chamber gefragt. Die Debatte sollte in ihre Zwischenbilanz von drei Jahren Gleichstellungsplan einfließen.

Viel dürfte die LSAP-Politikerin nicht zurückbehalten haben. Denn anstatt die Chance zu ergreifen, kritisch Revue passieren zu lassen, was die Regierung bisher an Aktionen ergriffen hat, schickten sich die Abgeordneten an, die Arbeit ihrer jeweiligen Partei zu loben - und Forderungen wie aus einem Wahlprogramm zu verlesen.

Von der Opposition wenig Kritik

Nicht einmal die größte Oppositionspartei fand fundamentale Angriffspunkte, sondern bescheinigte der Koalition von Blau-Rot-Grün insgesamt ein passables Zeugnis aus, mit der Ausnahme der Vereinbarkeit von Beruf und Familie: Da hätten sich die Christlich-Sozialen „mehr Flexibilität“ gewünscht und zudem die Einführung eines Elterngelds, damit Mütter und Väter die Wahl haben, ob sie ihre Kinder daheim betreuen wollen oder in einer Crèche unterbringen, sagte der CSV-Abgeordnete Max Hengel. Im Großen und Ganzen gab es mehr Lob als Kritik. Die Frage nach den „verbindlichen Maßnahmen“ hatte Hengel wohl überhört, jedenfalls ging er nicht näher darauf ein.

Frank Colabianchi von der DP nahm die Gelegenheit wahr, die Erziehungspolitik und die Familienpolitik zu loben, beide in der Verantwortung von DP-Ministern, nämlich Claude Meisch, Minister für Bildung, und Familienministerin Corinne Cahen. Dazu, ob verbindliche Quoten der Privatwirtschaft auf die Sprünge helfen könnte, mehr Frauen in Aufsichtsräte vom Unternehmen zu bringen, sagte er nicht direkt etwas. Dafür lobte er die Leistungen von Frauen in der Politik und dass viele eine „Opferrolle für sich“ ablehnten.

Ich kenne viele Frauen, die lehnen die Opferrolle für sich ab! DP-Abgeordneter Frank Colabianchi

Die Grüne Jessie Thill legte ein regelrechtes Bekenntnis zum Feminismus ab, und hatte viele Wünsche offen, um die Gerechtigkeitslücke zwischen Frauen, Männern und jenen, die sich keinem Geschlecht zuordnen wollen, zu schließen: ob es die Sexualisierung von Mädchen und Frauen ist, die Sprache als Machtinstrument und Spiegel gesellschaftlicher Verhältnisse bis zu einem besseren Schutz vor Gewalt gegen Frauen - es gebe noch viel zu tun.

Déi Gréng: Sprache als Machtinstrument

Die Einzigen, die sich zu Bofferdings Ausgangsfrage konkret äußerten, war ausgerechnet die ADR - und Parteikollege Dan Biancalana. Er wies auf die EU-Direktive hin, die „nach zehn Jahren Blockade“ für mehr Geschlechtergerechtigkeit in Verwaltungsräten der Privatwirtschaft sorgen soll. Allerdings gilt diese Bestimmung für Unternehmen ab 250 Angestellte, weshalb der LSAP-Abgeordnete es eine Überlegung findet, „hier weiterzugehen“.

Das lehnt die ADR allerdings klar ab und begründet ihre Ablehnung der Quote: Der ungleiche Anteil von Frauen und Männern in den Chefetagen sei auf „individuelle Präferenzen“ und „Unterschiede“ zurückzuführen, so ADR-Abgeordneter Jeff Engelen. Die Gegenfrage der Grünen Thill, was die weiblichen Vorlieben konkret seien, beantwortete er implizit: Frauen, die Teilzeit arbeiten und/oder auf Karriere verzichten, täten dies freiwillig, um daheim die Kinder zu versorgen. Diese Erziehungsarbeit möchte die ADR, wie die CSV, gern finanziell vom Staat entschädigt sehen - der sich sonst aus der Personalpolitik von Firmen und der Arbeitsteilung in den Familien, bitte schön, herauszuhalten habe.

Thema knapp verfehlt, hätte man meinen können. Doch der guten Laune von Taina Bofferding tat das keinen Abbruch: Jeder wolle zeigen, was seine Partei geleistet habe, fasste sie gutmütig die weitschweifigen Wortbeiträge zusammen, um das Lob auf ihr Ministerium und ihre Schwerpunktsetzung auszudehnen. Die Gleichstellungsministerin schlussfolgerte nicht nur, dass ihre Politik offenbar parteiübergreifend Anklang finde, sondern dass es zudem Zustimmung für mehr „verpflichtende Maßnahmen“ gebe. „Als nächste Etappe“ plane sie, sich mit verschiedenen Organisationen und Akteuren über die Zwischenbilanz ihres Aktionsplans auszutauschen.

