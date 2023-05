Für eine generelle Diskussion über Arbeitszeitorganisation.

Verpasste Chance

Von Marc Spautz*

Ob 38-Stunden-Woche, Vier-Tage-Woche oder gar eine Woche mehr Urlaub – in den vergangenen Tagen hat das Thema Arbeitszeitverkürzung die Schlagzeilen der Medien hierzulande nicht mehr verlassen. Auslöser davon: Wie vor jedem anstehenden Wahlkampf wurde die Reduzierung der gesetzlichen Arbeitszeit ins Spiel gebracht.

Der Minister für Arbeit Georges Engel (LSAP) hatte dazu eine Studie in Auftrag gegeben – „Etat des lieux des enjeux et des risques de la Réduction du Temps de Travail“ –, deren Ergebnisse er vor Kurzem vorgestellt hat. Untersucht wurden dabei die Folgen einer Arbeitszeitverkürzung auf die Vereinbarkeit von Privat- und Berufsleben, die Gesundheit und das Wohlbefinden, sowie auf die Beschäftigung und Arbeitslosigkeit, und auf die Produktivität und Wettbewerbsfähigkeit.

Das Fazit der Studie: Es gibt kein klares Dafür oder Dagegen bei der Arbeitszeitverkürzung. Die Ergebnisse sind nicht eindeutig, was sicherlich zumindest teilweise daran liegt, dass die Studie nicht auf aktuellen und repräsentativen Zahlen beruht, wie auch der Direktor des statistischen Amtes Statec, Serge Allegrezza, in einem Radio-Interview betont hatte.

Die Sozialpartner ausgegrenzt

Damit stellt sich die Frage: Mit welchem Ziel wurde eine solche Analyse zu diesem Zeitpunkt überhaupt gemacht? Denn dadurch ist es dem LSAP-Minister für Arbeit nicht nur gelungen, die politischen Divergenzen mit dem Regierungspartner DP bloß zustellen, er hat es auch geschafft, den Sozialdialog zu schwächen, indem er kein Gespräch zum Thema Arbeitszeitverkürzung mit den Sozialpartnern – in erster Linie die Arbeitgeberseite, aber auch die Gewerkschaft LCGB – gesucht hat.

Davon zeugt ein vor Kurzem ausgestrahltes Radio-Interview mit dem Patronat. Michel Reckinger, Präsident des Arbeitgeberverbandes „Union des entreprises luxembourgeoises“ (UEL), erklärte, dass er unter dem Eindruck stehe, dass das Arbeitsministerium „das Vorzimmer“ der Gewerkschaft OGBL sei. Es bestehe kein richtiger Dialog mit dem Minister für Arbeit; seine Einladung, nur kurz vor der geplanten Pressekonferenz über die Studie zur Arbeitszeitverkürzung die Ergebnisse zusammen mit den Sozialpartnern zu analysieren, habe man auch deshalb ausgeschlagen. Der Minister für Arbeit halte sich nur für den Minister der Arbeitnehmer, er sei aber eben der Minister für Arbeitnehmer und Arbeitgeber.

Dazu stellt sich die Frage, in welcher Reihenfolge die Studie wem vorgelegt wurde – dem Minister für Arbeit wird ja vorgeworfen, die Ergebnisse der Analyse erst seiner eigenen Fraktion vorgestellt zu haben, bevor sie überhaupt den Weg in den Regierungsrat gefunden hat.

Flexible Arbeitsmodelle als Win-win-Situation



Eine Studie mit mehrdeutigen Ergebnissen und verhärtete Fronten zwischen den Sozialpartnern – wegen Georges Engels Vorgehensweise in dieser Angelegenheit scheint das Thema Arbeitszeitverkürzung vorerst wieder vom Tisch zu sein, auch wenn weitere Studien und ein Pilotprojekt mit Unternehmen in Aussicht gestellt wurden.

Das ist schade, denn: Eine generelle Diskussion über die Arbeitszeitorganisation im Allgemeinen wäre gerade jetzt wichtiger denn je. Die Covid-19-Pandemie hat die Entwicklungen in der Arbeitswelt beschleunigt; auf neue Fragen, wie „Wie organisiere ich meine Arbeitszeit zwischen Homeoffice und Büro?“ oder etwa „Wie stelle ich mein Recht auf Nichterreichbarkeit sicher?“ müssen Antworten gefunden werden.

Eine allgemeine und gesetzlich verankerte Arbeitszeitverkürzung ist nicht der Weg.

Eine allgemeine und gesetzlich verankerte Arbeitszeitverkürzung ist nicht der Weg. Je nach Wirtschaftsbranche und Unternehmen gestaltet sich die Arbeitsbelastung anders. Daher ist es wichtig, flexible Arbeitsmodelle möglich zu machen.

Das birgt Vorteile für Arbeitnehmer und Arbeitgeber: Flexible Arbeitsmodelle, die mit dem Privatleben besser vereinbar sind und damit eine gesunde Work-Life-Balance ermöglichen, kommen den Arbeitnehmern entgegen. Und die Arbeitgeber können durch mehr Flexibilität die Arbeitsbelastung an die spezifischen Bedürfnisse und interne Organisation ihres Unternehmens besser anpassen. Eine Win-win-Situation.



Offene Baustellen im Arbeitsministerium

Dabei ist es die Rolle des Arbeitsministeriums, die gesetzlichen Rahmenbedingungen für solche flexible Arbeitsmodelle zu schaffen. Die Diskussionen über die konkreten Modalitäten der Arbeitszeit sollten allerdings in erster Linie auf Unternehmens- oder Branchenebene geführt werden. Und wenn eine Arbeitszeitverkürzung verhandelt wird, dann muss diese vertraglich – beispielsweise im Kontext eines Kollektivvertrages – festgelegt sein. Schließlich ist eine Vereinbarung, die innerhalb eines Betriebes zwischen Arbeitnehmer und Arbeitgeber zustande kommt, immer die zu bevorzugende Lösung.

Anstelle Studien in Auftrag zu geben, die wenig bis nichts zur öffentlichen Debatte oder dem politischen Entscheidungsprozess beitragen, wäre der Minister für Arbeit also gut beraten, die vielen offenen Baustellen im Arbeitsministerium in Angriff zu nehmen – Stichwort Reform des Kollektivvertragsgesetzes. Stichwort Reform der Pläne zum Beschäftigungserhalt. Stichwort Mangel an qualifiziertem Personal. Stichwort Anpassung der Kompetenzen für die zukünftige Arbeitswelt. Eine generelle Überarbeitung des Arbeitsrechts ist sowieso längst überfällig. Kurz: Der Reformstau im Arbeitsministerium muss aufgelöst werden.

Verhandlungen basieren auf Vertrauen

Die Fähigkeit, ausgewogene Lösungen für Arbeitnehmer und Arbeitgeber zu finden, hängt davon ab, ob zwischen den Sozialpartnern ein hohes Ausmaß an Vertrauen vorliegt. Und mit seiner Vorgehensweise der letzten Wochen und Monaten ist es Georges Engel gelungen, die Sozialpartner vor den Kopf zu stoßen – und das Vertrauensverhältnis zu verletzen.

Mögliche zukünftige Verhandlungen zum Thema Arbeitszeitorganisation gestalten sich also jetzt schon schwierig. Mit der Gefahr, dass solche Diskussionen erst wieder in einigen Jahren aufgenommen werden. Will heißen: vor den nächsten Wahlen, natürlich.

