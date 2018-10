Bei den Koalitionsverhandlungen müssen die drei Parteien Wasser in ihren Wein schütten. Am Ende müssen sich DP, LSAP und Grüne allerdings in dem Regierungsabkommen wiedererkennen.

Leitartikel Politik 2 Min.

Vernunft statt Liebe

Danielle SCHUMACHER Bei den Koalitionsverhandlungen müssen die drei Parteien Wasser in ihren Wein schütten. Am Ende müssen sich DP, LSAP und Grüne allerdings in dem Regierungsabkommen wiedererkennen.

Fast niemand hatte vor den Wahlen damit gerechnet, dass die blau-rot-grüne Regierung eine zweite Chance bekommen würde. Auch DP, LSAP und Grüne offensichtlich nicht. Zwar haben sie eine Neuauflage der Dreierkoalition nie ausgeschlossen, doch im Wahlkampf haben sie vorsorglich mehr oder weniger unverhohlen mit der CSV geflirtet.

Umso größer war die Freude als sich am Wahlabend erneut eine Mehrheit abzeichnete, wenn auch mit nur einem Sieger und zwei Verlierern ...

Als Abonnent des Luxemburger Wort (Komplett- oder Digital-Abo) können Sie direkt auf alle Inhalte von Wort+ zugreifen. Sofort weiterlesen Senden Bitte geben Sie eine gültige E-Mail-Adresse ein. Geben Sie einfach Ihre E-Mail Adresse ein und lesen Sie den vollständigen Artikel.