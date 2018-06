Verlobung im Norden

Nachdem die Fusion zwischen dem Centre hospitalier du Nord und dem Centre hospitalier neuro-psychiatrique wieder an Aktualität gewonnen hat, stand Gesundheitsministerin Mutsch dem zuständigen Ausschuss Rede und Antwort.

Die Idee ist nicht neu. Schon 2014 hatten das Centre hospitalier du Nord (CHDN) und das Centre hospitalier neuro-psychiatrique (CHNP) sich bereit erklärt, über eine Fusion der beiden Häuser nachzudenken. Doch die Begeisterung hielt sich mal in dem einen Haus, dann in dem anderen in Grenzen. Die Gespräche kamen nicht so recht in Gang.



Erst nachdem es in der Folge der Kommunalwahlen vom vergangenen Oktober zu einem Wechsel an der Spitze des CHDN-Verwaltungsrates gekommen war, gelangte das Projekt wieder auf die Agenda ...