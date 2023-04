Verkehrsberuhigung erhöhe die Verkehrssicherheit, trotzdem sollte von Fall zu Fall analysiert werden, wo sie Sinn mache, so François Bausch.

Verkehrsminister: Kein generelles Tempolimit 30 in der Stadt

Verkehrsberuhigung erhöhe die Verkehrssicherheit, trotzdem sollte von Fall zu Fall analysiert werden, wo sie Sinn mache, so François Bausch.

Ein generelles Tempolimit von 30 Kilometer pro Stunde im Stadtverkehr will Verkehrsminister François Bausch (Déi Gréng) nicht einführen. Aber, dass Verkehrsberuhigungszonen gerade auch in der Stadt zu weniger Unfällen und ergo mehr Verkehrssicherheit führen und deshalb förderungswürdig sind, steht für den grünen Transportminister außer Frage.

Neun Vorschläge für null Verkehrstote Tempo 30, Helmpflicht für Fahrradfahrer und kein Alkohol an Tankstellen - das sind einige der Forderungen der Sécurité Routière im Wahljahr 2023.

Das Tempo von 50 auf 30 Kilometer pro Stunde im Innenstadtbereich und in Ballungszentren zu reduzieren, bedeute kürzere Bremswege und mehr Übersicht im Fall einer plötzlichen Gefahr - und damit mehr Sicherheit insbesondere für ältere Menschen und Kinder, antwortete Bausch am Donnerstag in der Chamber auf eine erweitere Anfrage von Chantal Gary. Die grüne Abgeordnete hatte gefragt, ob nicht mehr Verkehrsberuhigungszonen im ganzen Land benötigt würden, aber ganz besonders auch in Ballungsgebieten.

Mehr verkehrsberuhigte Zonen in den Gemeinden

Bauschs Blick auf die Entwicklung in den Gemeinden war positiv: Es sei in den vergangenen Jahren viel geschehen, in seinem Ministerium seien seit 2015 120 Anfragen für verkehrsberuhigte Zonen eingegangen, 100 davon seien bearbeitet und genehmigt. 86 Gemeinden applizieren bereits ein Tempolimit von 30 Kilometern zur Verkehrsberuhigung. Luxemburg habe früher mit der Einführung von Tempo-30- oder sogar Tempo-20-Zonen begonnen als Frankreich, das Land, das viele im Bereich der Verkehrsberuhigung als vorbildlich loben würden, so seine Einschätzung.

Ein allgemeines Tempolimit für Ballungszentren lehnte Bausch ab. Mit einem Verbotsschild allein für mehr Sicherheit im Verkehr sei es nicht getan, dazu gehörten weitere Maßnahmen (Tempoüberwachung, Verkehrspolder, Fahrbahnverengungen). Wichtiger sei es, fallspezifisch zu analysieren: Was sind Lebensräume, die weitgehend autofrei sein sollen, wo sind Hauptachsen für Durchgangsverkehr - und diese dann entsprechend ihrer Funktion zu gestalten.

