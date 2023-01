Der erste Schritt zu kostenfreien Verhütungsmitteln ist gemacht. Momentan übernimmt die CNS nur 80 Prozent der Kosten bei Frauen unter 30.

Plan der Regierung

Verhütung im Großherzogtum könnte schon bald kostenlos sein

Marvin SCHIEBEN Der erste Schritt zu kostenfreien Verhütungsmitteln ist gemacht. Momentan übernimmt die CNS nur 80 Prozent der Kosten bei Frauen unter 30.

Am Freitag hat der Regierungsrat den Vorentwurf zur Kostenrückerstattung für Verhütungsmittel auf ärztliche Verschreibung ohne Altersgrenze durch die CNS bestätigt.

„Der kostenlose Zugang zu Verhütungsmitteln für alle und ohne Altersgrenze wird es jeder und jedem ermöglichen, frei das Verhütungsmittel zu wählen, das für sie oder ihn am besten geeignet ist“, so Gesundheitsministerin Paulette Lenert. Bedingung ist eine Absprache mit dem behandelnden Arzt. Es muss allerdings nicht zwingend eine medizinische Indikation vorliegen.

Derzeit wird im Großherzogtum eine eingeschränkte Liste von Verhütungsmitteln auf Rezept nur zu 80 Prozent für Frauen unter 30 Jahren erstattet. Nach dem Inkrafttreten der großherzoglichen Verordnung werden die meisten Verhütungsmittel erstattet. Dazu zählen alle Antibaby- beziehungsweise Minipillen, Verhütungspflaster, der Verhütungsring, die Verhütungsspritze, die Pille danach, das Verhütungsimplantat und die Spirale. Bei Männern soll die CNS die Kosten für eine Sterilisation oder eine Vasektomie erstatten.

Zudem wird in Notfällen kein ärztliches Rezept mehr für den Kauf der Pille danach in einer Apotheke benötigt. „Damit wird der kostenlose universelle Zugang zu Verhütungsmitteln ermöglicht“, so Claude Haagen, Minister für soziale Sicherheit. Die Kosten für alle neuen und durch die großherzogliche Verordnung geänderten Rechtsakte werden zu 100 Prozent durch den Staatshaushalt gedeckt.

