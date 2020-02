Vergewaltigte Demokratie

In Thüringen haben CDU und FDP der AfD eine Steilvorlage geliefert, sich als bürgerliche Partei zu inszenieren und der Demokratie geschadet. Auf Luxemburg bezogen kann dies nur eine Konsequenz haben.

Schon wieder Thüringen. Doch gemessen an dem, was sich dieser Tage dort zuträgt, war die Wahl eines Ministerpräsidenten der Linken, einer Partei, deren Wurzeln bis zur Stasipartei SED und dem DDR-Unrechtsregime reichen, an gleicher Stätte im Dezember 2014 fast ein politisches Kavaliersdelikt.

Nicht naiv, sondern dreist

Ja, alle im Landtag von Thüringen vertretenen Parteien, auch die AfD, sind demokratisch gewählt ...