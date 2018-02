Von Dani Schumacher



Die Vergabe von öffentlichen Aufträgen soll zu einem wirksamen und innovativen Steuerinstrument für die Wirtschaft werden. So steht es in zwei EU-Richtlinien aus dem Jahr 2014, die nun in nationales Recht umgesetzt werden.



Bislang erhielt bei öffentlichen Ausschreibungen stets der billigste Anbieter den Zuschlag ...