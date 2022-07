Der vierte Teil stärkt das Parlament und die Bürgerbeteiligung. Eine Wahlrechtsreform weitet zudem das Ausländerwahlrecht aus.

Neue Konstitution

Verfassungsreform zur demokratischen Belebung verabschiedet

Die ersten Lesungen der in vier Teile aufgesplitteten Verfassungsreform sind jetzt abgeschlossen: Am Mittwoch wurde noch das Kapitel zur Stärkung des Parlaments und der Bürgerbeteiligung verabschiedet. Mit den Stimmen der Mehrheitsparteien, der CSV und der Piraten – Déi Lénk enthielten sich, die ADR lehnte die Reform ab.

Das Parlament bekommt mehr Instrumente an die Hand, um die Regierung kontrollieren zu können, es kann den Staatsrat mit Fragen befassen, Untersuchungsausschüsse können leichter eingesetzt werden, es können Referenden durchgeführt werden und Bürger erhalten ein Gesetzes-Initiativrecht.

Die Linken sprachen von einem bloßen „Facelifting“, mit dem das Parlament nur punktuell aufgewertet wird, die ADR sah dagegen eine Verfassungsreform, die laut Kartheiser „den Charakter des Landes“ verändere. Er sah eine Reihe Verbesserungen, die aber auch punktuell hätten gemacht werden können, insgesamt sei die Identität bedroht.

Ausländerwahlrecht erweitert

Obwohl die Regierung in die Reform nicht eingebunden ist, sah sich Premierminister Xavier Bettel (DP) bemüßigt, den Abgeordneten einen verantwortungsbewussten Umgang mit Untersuchungsausschüssen ans Herz zu legen: „Ein Untersuchungsausschuss soll nicht nur Parteipolitik sein, sondern nur bei Dysfunktionen des Staates eingesetzt werden.“ Er garantierte auch, dass die Regierung das Referendum von 2015 weiter respektiere, mit dem ein Ausländerwahlrecht für Nationalwahlen zu 80 Prozent abgelehnt wurde.



Das Parlament verabschiedete am Mittwoch allerdings auch eine Reform des kommunalen Wahlrechts: Komplett abgeschafft wird die Residenzklausel für Ausländer, die bislang noch fünf Jahre im Land leben mussten, um an die Gemeinde-Urnen gehen zu können. Es wird auch die Frist verlängert, bis wann sie sich vor dem Wahltermin noch in das Wählerregister eintragen können.



