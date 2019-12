Die ehemalige Bürgermeisterin von Esch/Alzette wirft dem AMMD vor, ein dezentralisiertes und privatisiertes Gesundheitssystem zu unterstützen.

Vera Spautz: Reaktion des Ärzteverbands "übertrieben"

Sarah CAMES Die ehemalige Bürgermeisterin von Esch/Alzette wirft dem AMMD vor, ein dezentralisiertes und privatisiertes Gesundheitssystem zu unterstützen.

Im Gespräch mit dem Luxemburger Wort äußerte sich Vera Spautz, eine von vier Vertretern der Stadt Esch im Verwaltungsrat des Krankenhauses Centre Hospitalier Emile Mayrisch (CHEM), am Dienstagnachmittag zu der "übertriebenen" Reaktion des Ärzteverbandes.

Die LSAP-Politikerin hatte sich in einer Gemeinderatssitzung am 6. Dezember in Esch/Alzette kritisch zu der Führung des Ärzteverbandes und dem Generaldirektor des CHEM-Krankenhauses geäußert und bemängelte, das Projekt Südspidol "laufe aus dem Ruder". Die Hauptkritik der ehemaligen Bürgermeisterin von Esch/Alzette war jedoch die angeblich beabsichtigte, stärkere Auslagerung von Dienstleistungen. Sie befürchtet, dass durch eine zunehmende Dezentralisierung ein Zwei-Klassen-System entstehen könnte, bei dem private Gesundheitsdienstleister dem öffentlichen System Konkurrenz machen würden.

Daraufhin hatte sich der Verwaltungsrat der AMMD am Montag in einem fünfseitigen Schreiben an den Escher Bürgermeister Georges Mischo gewandt. Darin warf der Ärzteverband Vera Spautz vor, bei der Gemeinderatssitzung "konfuse, wenn nicht sogar absichtlich irreführende" Aussagen gemacht zu haben. Spautz reagierte am Dienstag auf "den heftigen Ton", den der Verwaltungsrat der AMMD angesetzt habe. "Sollten einzelne Aussagen nicht stimmen, dann kann der Ärzteverband das doch einfach richtigstellen", so Spautz im LW-Interview. Für sie sei die heftige Reaktion des Verbandes nichts weiter als ein Zeichen dafür, dass sie mit ihren Aussagen offenbar eine wunde Stelle getroffen habe.

Hansjörg Reimer, der Generaldirektor des CHEM, reagierte ebenfalls auf Spautz Kritik. Eine Auslagerung aus dem Krankenhaus auf dezentrale Zentren, auch "out of hospital"-System genannt, sei im Koalitionsprogramm der Regierung festgelegt worden. Dazu sagte Spautz am Dienstag, es müsse erst einmal entschieden werden, wie dieses "out of hospital"-System letztendlich aussehen solle. "Das ein oder andere könnte sicherlich ausgelagert werden", so Spautz. Das heiße jedoch nicht, das Dienstleistungen der Krankenhäuser in die Hände von privaten Praxen gegeben werden sollten.

"Der Ärzteverband vertritt nicht alle Ärzte"

Im LW-Interview erklärte Vera Spautz, dass sie nach dem RTL-Interview mit Dr. Alain Schmit, dem Präsidenten der AMMD, von mehreren Angestellten im Gesundheitswesen kontaktiert worden wäre, die ihr ihre Unterstützung zugesprochen hätten. "Der Ärzteverband ist nicht das Organ, das die Ärzte in Luxemburg vertritt", so die LSAP-Politikerin am Dienstag. Es gebe viele unterschiedliche Positionen und viele Ärzte, die die Führung des Ärzteverbandes ebenfalls kritisieren.

Auf die Frage, was sie davon halte, dass die Diskussion nun an die Öffentlichkeit gelangt ist, entgegnete Vera Spautz es sei zwar unglücklich abgelaufen, aber grundsätzlich nicht verkehrt. "Das sind schließlich auch die Leute, die betroffen sind", so Spautz. Es brauche ein Gesundheitssystem, das jeden auffängt, nicht nur finanziell besser gestellte Menschen.

Ein dezentrales, stärker privatisiertes Gesundheitswesen sei nicht nur für Patienten von Nachteil, sondern auch für die zahlreichen Pfleger in Luxemburg. "Das Pflegepersonal erkennt sich in den Aussagen des AMMD nicht mehr wieder", so Spautz dem Luxemburger Wort.