Venezuela: Luxemburgs Kommunisten stehen hinter Maduro

Tom RUEDELL Mit Blick auf den Machtkampf in Venezuela beeilten sich diverse Politiker, Juan Guaidó als Interimspräsidenten anzuerkennen. Der sozialistische Amtsinhaber Maduro bekommt dagegen Zuspruch aus Luxemburg.

Nachdem sich am Mittwoch der venezolanische Parlamentspräsident Juan Guaidó bei einer Protestkundgebung gegen die sozialistische Regierung von Präsident Nicolás Maduro in Caracas zum "Interimspräsidenten" erklärt hatte, gab es Rückmeldung aus der ganzen Welt: Die USA erkannten Guaidó sofort als neuen Staatschef an, einige Länder, vor allem aus Südamerika, folgten diesem Beispiel. Die EU verkündete, zunächst aufmerksam abwarten zu wollen - die Frage einer Anerkennung sei sowieso Sache der einzelnen Mitgliedsstaaten und nicht der Union. Die Regierungen von Mexiko und Bolivien stellten sich demonstrativ weiter an die Seite Maduros.

Inhaltlich wenig überraschend hat sich am Donnerstagnachmittag auch die Kommunistische Partei Luxemburgs mit einem Communiqué zu Wort gemeldet. Die KPL "verurteilt in aller Entschiedenheit jegliche Aktion der rechtsgerichteten Opposition in Venezuela mit dem Ziel, die politische Macht an sich zu reißen", heißt es in dem Rundschreiben.

Die Erklärung der KPL im Wortlaut:

Die Anerkennung Guaidós widerspreche "jeglichem internationalen Recht". Man sei solidarisch "mit der Kommunistischen Partei Venezuelas, mit den verfassungstreuen Kräften in der regierenden Sozialistischen Partei und des Militärs sowie mit allen Menschen in Venezuela in ihren Bemühungen [...] die von Präsident Hugo Chávez begonnene Bolivarische Revolution erfolgreich weiterzuführen".



Außenminister Asselborn solle "derartigen Vorstößen" im Rahmen der EU "keinerlei Raum" geben.





Was ist die "Bolivarische Revolution"? Der ehemalige venezolanische Präsident Hugo Chavez (im Amt von 1999 bis zu seinem Tod 2013) wollte die Gesellschaft sozialistisch ausrichten. Den Prozess, um dies zu erreichen, nannte er "Bolivarische Revolution", in Anlehnung an den in der venezolanischen Hauptstadt Caracas geborenen südamerikanischen Freiheitskämpfer Simón Bolívar (1783 - 1830), der im frühen 19. Jahrhundert die Unabhängigkeitskriege gegen die spanischen Kolonialherren führte. Chavez' "Bolivarismus" ist eine linksnationalistische Doktrin, die sich allerdings nur in Teilen an Bolivar orientiert. Basierend auf dem Ölreichtum Venezuelas war Chavez' Vorstellung vom "Sozialismus des 21. Jahrhundert" nicht gefeit vor Korruption und Klientelpolitik. Chavez wurde mehrfach Nepotismus vorgeworfen, der Kult um seine Person nahm bisweilen bizarre Züge an.