Neuer Höchststand der Corona-Opfer in den USA - 3309 Menschen starben am Freitag an oder mit Covid-19. Am gleichen Tag wurde der Impfstoff von Biontec/Pfizer zugelassen. Alle Details im Ticker.

USA: Pfizer erhält Zulassung - am bisher "tödlichsten" Tag

„Eindeutige Infektionslage“ in Luxemburg

„Es ist nicht der Zeitpunkt für Lockerungen“, so Premier Bettel, der die Verlängerung der geltenden Maßnahmen über die Feiertage und bis zum 15. Januar rechtfertigte.

