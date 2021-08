Der Demokrat ist Bürgermeister der Stadt Milwaukee in Wisconsin. Vor einer Entsendung nach Luxemburg muss ihn der US-Senat bestätigen.

US-Außenpolitik

Tom Barrett als US-Botschafter für Luxemburg nominiert

Der Demokrat ist Bürgermeister der Stadt Milwaukee in Wisconsin. Vor einer Entsendung nach Luxemburg muss ihn der US-Senat bestätigen.

US-Präsident Joe Biden hat den Bürgermeister von Milwaukee, Tom Barrett, als neuen Botschafter der Vereinigten Staaten in Luxemburg nominiert. Das hat das Weiße Haus am Donnerstag in einer Mitteilung bekannt gegeben. Der Vorschlag muss noch vom Senat bestätigt werden.

Der Demokrat Barrett ist der am längsten amtierende Bürgermeister einer Großstadt in den USA, er leitet die Geschicke der 600.000-Einwohner-Stadt seit 2004. Sein Heimatbundesstaat Wisconsin ist einer der „Swing States“, die Joe Biden bei der Präsidentschaftswahl 2020 für sich entscheiden und so die Wahl gewinnen konnte. Barrett hatte Biden im Wahlkampf unterstützt. Er saß fünf Legislaturperioden lang im US-Senat.

Der 67-jährige Tom Barrett folgt auf Randy Evans, der seit 2016 Geschäftsträger der Vereinigten Staaten im Großherzogtum war. Evans wird das Amt im Januar 2021 aufgeben.

Er werde „die Werte Milwaukees, harte Arbeit, Ehrlichkeit und Zusammenhalt“ in sein neues Amt des Botschafters einbringen, so Barrett in einer Pressekonferenz in Wisconsin.





Foto: Tom Barrett Primary Election Celebration Oshkosh / CC BY-SA 2.0 / via Flickr

