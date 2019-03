Urlaub auf der hohen Kante

Am Dienstag verabschiedet das Parlament das Gesetz zu den Arbeitszeitkonten in der Privatwirtschaft: Wer viele Überstunden leistet, kann später länger Urlaub machen.

Am Dienstag verabschiedet das Parlament das Gesetz zu den Arbeitszeitkonten in der Privatwirtschaft: Wer viele Überstunden leistet, kann später länger Urlaub machen.

Lange Jahre war an der Idee gefeilt worden. Nun werden die Zeitsparkonten auch in der Privatwirtschaft endlich Realität. Der frühere Beschäftigungsminister Nicolas Schmit (LSAP) hatte den Gesetzentwurf nach längeren Diskussionen mit den Sozialpartnern schließlich am 25. Juni 2018 eingebracht. Am Dienstag kommt der Text im Plenum zur Abstimmung.



Worum geht es? Wie im öffentlichen Dienst soll es nun auch den Privatangestellten möglich sein, Arbeitszeit anzusparen, um sie später für eine längere Auszeit zu nutzen ...