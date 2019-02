Die Anti-Missbrauch-Konferenz in Rom wird kein Selbstläufer sein.

Unumkehrbarer Prozess

Das Thema priesterlicher Missbrauch wird die katholische Kirche noch lange beschäftigen. Das ist richtig so, weil die Opfer ein Anrecht darauf haben, gehört zu werden, und die Täter vor Gericht gestellt werden müssen. Dass Papst Franziskus die Vorsitzenden aller Bischofskonferenzen jetzt zu einer viertägigen Konferenz nach Rom einbestellt hat, zeigt, wie ernst es ihm damit ist, die Null-Toleranz-Politik gegenüber Missbrauch voranzutreiben.

Wenige Tage vor der Tagung hat der Papst zudem ein deutliches Zeichen gesetzt, indem er den ehemaligen Kardinal und früheren Erzbischof von Washington, Theodore McCarrick, wegen sexueller Übergriffe aus dem Priesterstand entlassen hat.

Der Papst will damit Entschlossenheit demonstrieren.

Dennoch wird die Anti-Missbrauch-Konferenz kein Selbstläufer. Die Erwartungen sind hoch. Für Papst Franziskus und sein Pontifikat könnten sich die vier Tage als entscheidend erweisen. Dem Pontifex schlägt scharfe Kritik aus den eigenen Reihen entgegen. Einerseits zeigen sich Missbrauchsopfer enttäuscht, weil die Vorschläge der päpstlichen Kinderschutzkommission nicht umgesetzt wurden. Andererseits wehren sich Kurienmitglieder gegen Reformen, die der Papst vorantreiben will. Zudem herrscht in der Weltkirche keineswegs Einigkeit über den Umgang mit sexuellem Missbrauch.

Während in den meisten Ortskirchen Europas und Amerikas seit Jahren offen über das Thema diskutiert wird, wird es in manchen Kirchen Afrikas und Asiens immer noch verdrängt oder gar totgeschwiegen. Es wird den Bischöfen in Rom daher schwerfallen, sich auf ein gemeinsames Vorgehen zu verständigen.

Natürlich geht es bei den dramatischen Missbrauchsfällen in erster Linie um die Schicksale von Menschen, denen von geweihten Kirchenvertretern immenses Leid zugefügt wurde. Die Skandale, und wie es dazu kommen konnte, betreffen darüber hinaus nicht nur einzelne Ortskirchen, sondern die Weltkirche als Ganzes. Nicht weniger als deren Zukunft steht auf dem Spiel.

Von dem Anti-Missbrauch-Gipfel in Rom müssen deshalb dringend notwendige Impulse ausgehen. Er muss eine „neue Kultur der Transparenz“ schaffen, wie der Wiener Kardinal Christoph Schönborn sagt. Der Prozess der lückenlosen Aufklärung muss unumkehrbar gemacht werden. Gelingt dieser Kraftakt, dann hat die Kirche durchaus eine Chance, jenes Vertrauen und jene Glaubwürdigkeit zurückzugewinnen, die sie im Zuge der Missbrauchsskandale verloren hat, und das in einer Zeit, die den moralisch-ethischen Wertekompass der Kirche so dringend braucht, etwa bei Genforschung, Klimawandel oder sozialer Gerechtigkeit.

Letzten Endes müssen die Bischöfe in Rom die Frage beantworten, welche Konsequenzen aus der Missbrauchskrise für Lehre und Strukturen der Kirche zu ziehen sind. Dazu gehört sicher der künftige Umgang mit Zölibat und katholischer Sexualmoral. Es geht aber auch um die Funktionsweise der Kirche, um ein veraltetes Selbstverständnis, um falsche Rollenbilder im Priestertum und, ja, überkommene Machtverhältnisse.

Ein System, das darin versagt hat, seine schwächsten Mitglieder vor Vergewaltigung und Missbrauch zu schützen und das die Vertuschung dieser abscheulichen Taten viel zu lange zuließ, muss hinterfragt und umgestaltet werden. Am Ende der Konferenz von Rom wird sich zeigen müssen, wie reformfähig die Institution Kirche ist.

