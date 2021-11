Mehrere Ärzte sollen ihren Patienten von Masken und Impfung abgeraten haben - Ermittlungen sind im Gange.

Collège médical

Untersuchung gegen drei Ärzte wegen Corona-Falschberatung

Mehrere Ärzte sollen ihren Patienten von Masken und Impfung abgeraten haben - Ermittlungen sind im Gange.

(TJ) - Das Collège médical in Luxemburg untersucht derzeit mehrere Dossiers in Zusammenhang mit Falschberatung durch Mediziner in Sachen Covid-19. Konkret geht es darum, dass Ärzte ihren Patienten Ratschläge gegeben haben sollen, die nicht im Einklang mit der aktuellen Gesundheitspolitik der Regierung stehen. Dies sagte der Präsident der Berufskammer Pit Buchler am Montag gegenüber Radio 100,7.

Der Fall des Mediziners Benoît Ochs aus Gonderingen, der offen gegen Schutzmaßnahmen militiert und zu einer der Figuren der „Marches blanches silencieuses“ geworden ist. Ochs wird vorgeworfen, öffentlich Unwahrheiten verbreitet zu haben. Er wurde in erster Instanz zu einem Jahr Berufsverbot verurteilt, ging aber in Berufung und darf bis zum Tag der zweiten Verhandlung am 15. Dezember weiter praktizieren.

Wer hinter den Marches blanches silencieuses steckt Nähe zu Verschwörungstheorien streiten viele Anhänger der Bewegung vehement ab. Dabei stecken die Theorien in der DNS der Marches blanches.

Laut Buchler sind zwei weitere Ärzte von Patienten gemeldet worden, weil sie beispielsweise vom Impfen und Maskentragen abgeraten hätten. Die beiden Fälle seien noch nicht abgeschlossen, so Buchler weiter. Die Namen der betreffenden Mediziner sind nicht bekannt. Die Ärzte werden im Rahmen einer Untersuchung mit ihren Aussagen konfrontiert. Bis ihnen ein Fehlverhalten nachgewiesen werden kann, gilt die Unschuldsvermutung.

Folgen Sie uns auf Facebook, Twitter und Instagram und abonnieren Sie unseren Newsletter.